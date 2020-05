Processo Luca Sacchi, scoperta choc/ Pedofilia per finanziare l’acquisto di droga?

Pubblicità

Nuova svolta choc nel processo relativo all’omicidio di Luca Sacchi, giovane personal trainer ucciso il 23 ottobre scorso a Roma. Sì, perché, secondo quanto riferito dal quotidiano “Leggo”, l’analisi forense dello smartphone di Valerio Rispoli, uno dei protagonisti di questa vicenda dolorosa e intrisa di sangue, avrebbe svelato l’esistenza di alcuni, raccapriccianti video pedopornografici archiviati nella galleria del cellulare del diciannovenne, presumibilmente da caricare (o già caricati) nella rete dei pedofili online. Attualmente, dunque, il ragazzo è chiamato a rispondere in merito alla detenzione di tali filmati. Cosa rischia? Una condanna sino a cinque anni di galera. D’altra parte, secondo quanto riferito dai carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci, nel telefonino Huawei P10 del teenager sono stati rintracciati “numerosissimi video dal contenuto pornografico e, in alcuni casi, pedopornografico”, come riportato nell’informativa depositata nell’udienza scorsa dal sostituto procuratore Nadia Plastina.

PROCESSO LUCA SACCHI: LA PEDOFILIA DIETRO AL GIRO DI DROGA?

Come potrebbe intrecciarsi questo riprovevole aspetto emerso dall’analisi del telefonino di Rispoli con la vicenda che ha portato all’uccisione di Luca Sacchi? Gli inquirenti stanno operando alacremente per scoprirlo e l’ipotesi che circola in queste ore, ripresa dal quotidiano “Leggo”, potrebbe portare all’investimento nella compravendita della droga dei proventi (illeciti, ovviamente) derivati dalla vendita di tale materiale ai maniaci. D’altro canto, come esperienze processuali pregresse insegnano, i pedofili sono disposti a pagare cifre inimmaginabili pur di entrare in possesso di quelle immagini. Tuttavia, c’è anche un altro dettaglio, totalmente slegato da questi video, che potrebbe costituire un elemento di novità nella ricostruzione della dinamica dell’assassinio del ragazzo; infatti, i tabulati telefonici rivelano che la fidanzata di Sacchi, Anastasiya Kylemnyk, ha telefonato a Luca alle 22.57.14, senza però ottenere una risposta alla chiamata, avvenuta esattamente cinque minuti prima dell’omicidio. L’ucraina ha sempre affermato che a quell’ora era insieme al suo ragazzo: perché telefonargli, allora, se era al suo fianco?



