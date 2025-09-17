Luigi Mangione a processo a Manhattan, il giudice della prima udienza esclude l'accusa di terrorismo, i legali spingono per evitare l'ergastolo

Processo Luigi Mangione, si è conclusa la prima udienza a Manhattan nella quale è imputato il 27enne che aveva sparato lo scorso dicembre al Ceo di United Healthcare Brian Thomspson. Il giudice Gregory Carro ha confermato l’accusa di omicidio di secondo grado respingendo però quella di terrorismo.

Mangione, che è comparso in tribunale con le manette e le catene ai piedi, era partito dopo l’arresto con un procedimento giudiziario che includeva 11 capi di imputazione, tra i quali alcuni per reati federali incluso quello di aver compiuto un atto terroristico, spinto da motivazioni ideologiche, per aver deliberatamente colpito il manager di una delle più importanti aziende di assicurazione sanitaria in America.

Tuttavia, quest’ultima ipotesi è stata scartata per mancanza di prove, così come avevano già ribadito i legali di Mangione, che ora stanno spingendo anche verso una riduzione della pena cercando di scongiurare l’ergastolo provando che non ci sarebbe stata una premeditazione, anche se Mangione continua a rischiare la pena di morte in sede di processo federale nel qual verranno valutati tutti gli elementi a disposizione.

Luigi Mangione, cade l’accusa di terrorismo al processo, il giudice: “Si tratta di un singolo omicidio”

Luigi Mangione, il 27enne colpevole di aver ucciso in una sparatoria a New York Brian Thompson, amministratore delegato di UnitedHealthcare, è comparso per la prima volta a processo al tribunale di Manhattan martedì 16 settembre. In occasione dell’udienza, una vasta folla di sostenitori si è presentata sul luogo per assistere all’evento munita di cartelloni e slogan che difendono l’imputato definendolo una “vittima del sistema”.

Il giudice, prendendo in esame la ricostruzione del caso e soprattutto le prove a carico, ha escluso dalle imputazioni quelle per terrorismo, che avrebbero potuto garantire la pena dell’ergastolo, sostenendo che il solo movente ideologico del reato non basta a confermare un atto terroristico, che per definizione deve essere compiuto con la volontà precisa di intimidire la comunità e non una singola persona. Resta quindi in piedi solo l’omicidio di secondo grado, che se venisse confermato anche alla prossima udienza fissata per dicembre, potrebbe garantire all’imputato non solo la salvezza dall’ergastolo, ma anche la libertà vigilata dopo un periodo in carcere in caso di buona condotta.