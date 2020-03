Processo Mario Cipollini/ La mamma di Sabrina Landucci accusa “Lui la picchiava”

Novità in merito al processo nei confronti dell’ex campione di ciclismo, Mario Cipollini, accusato dall’ex moglie, Sabrina Landucci, di maltrattamenti in famiglia. Oggi il programma di Rai Uno, Storie Italiane, ha ospitato gli avvocati delle due parti, accusa e difesa, che hanno appunto aggiornato la vicenda giudiziaria. Le prime novità riguardano le forti parole dell’ex suocera del Re Leone, che ha deposto così in tribunale: “Lo conosco da quando non aveva ancora 20 anni. Lo ospitai perchè i genitori lo avevano buttato fuori. Non mi è mai piaciuto, non avrei voluto che lo sposasse. Mio genero era un libertino, quando mia figlia chiedeva conto delle sue avventure, andava fuori di testa e la picchiava. Le telefonava con urla diurne e notturne, sms inviati 100 volte al giorno, possessivo e geloso. Prima piangeva e poi minacciava lei e i famigliari, dicendo di essere pronto a fare una strage. Una volta notai segni rossi sul collo di Sabrina, mia figlia piangeva e mi disse che l’aveva trascinata per i capelli. Ho vissuto nella paura – ha detto poi a La Gazzetta di Lucca – e mi sento in colpa per non aver fatto nulla”.

PROCESSO MARIO CIPOLLINI: LE PAROLE AGLI AVVOCATI

Sabrina Landucci, invece, si è limitata a dire: “Ho fiducia nella giustizia”. Giuseppe Napoleone, avvocato di Cipollini, ha replicato così alle pesanti accuse dell’ex suocera del suo cliente: “Le parole della mamma della signora Landucci mi hanno sorpreso in relazione a quanto aveva già dichiarato in precedenza. Riferisce di episodi mai detti quando era stata ascolta dal pm, anche gravi. E’ una testimonianza che in qualche modo va contro le dichiarazioni in fase di indagini”. L’avvocato della Landucci, invece, risponde: “Io dissento, le dichiarazioni della signora sono assolutamente coerenti con quanto dichiarato in sede d’indagine. In prima battuta non era riuscita a raccontare tutti gli episodi anche perchè erano numerosi”. Riprende la parla Napoleone: “La nonna è giunta perfino a dire che le figlie sono terrorizzate dal papà, che è una cosa sempre stata smentita”.

