Processo Ruby Ter, Berlusconi pronto a dichiarazioni spontanee/ Il legale “Valutiamo”

I legali di Silvio Berlusconi hanno fatto sapere che l’ex presidente del consiglio potrebbe rilasciare dichiarazioni spontanee durante la prossima udienza del processo sul caso Ruby Ter. Dopo l’assoluzione nell’ambito del filone senese dello stesso procedimento giudiziario, il Cavaliere starebbe pensando di presentarsi in aula, come riferisce l’edizione online del Corriere della Sera: «Al momento attuale – fa sapere il pool di avvocati del leader di Forza Italia, e precisamente Federico Cecconi – noi non sciogliamo la riserva in maniera definitiva» su un possibile esame di Silvio Berlusconi come imputato nel processo milanese sul caso Ruby ter, ma «l’intendimento è quello, per adesso, di riservarci le dichiarazioni spontanee» nelle prossime udienze.

Lupi: "Pronto a votare Berlusconi al Colle"/ "Sinistra non potrà imporre nessuno"

Il legale ha spiegato che se ci sarà «margine ancora per poter riservarci» anche un eventuale interrogatorio «prenderemo tempo e questo anche alla luce di una valutazione complessiva dell’andamento dell’istruttoria e in base a chi verrà sentito in sede di esame degli imputati». Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, due delle presunte “olgettine” delle serate di Arcore, sarebbero pronte a presentarsi in aula per raccontare quanto accaduto.

Pier Luigi Bersani/ "Serve un'accelerazione per l'alleanza Sinistra-M5s. Su Renzi..."

SILVIO BERLUSCONI, DICHIARAZIONI SPONTANEE AL PROCESSO RUBY TER? LE PAROLE DELL’AVVOCATO

«Ognuno faccia quello che crede come ritiene meglio di dover difendersi – ha commentato l’avvocato di Berlusconi – non entro nel merito delle valutazioni, opportunità e prerogative difensive delle persone che non assisto». Il difensore di Berlusconi ha parlato anche della recente assoluzione a Siena, sentenza che ovviamente non potrà on influire sul processo milanese: «Io lo penso fermamente per una ragione molto semplice — ha detto —, il processo senese è una gemma, un frammento di quello che era inizialmente un unico processo con la stessa prospettazione accusatoria, la stessa impostazione per quanto riguarda le contestazioni e le modalità descrittive della condotta che anche qui viene contestata a Berlusconi. Quindi non c’è dubbio – ha concluso – che inevitabilmente è una sentenza che pesa anche nell’ambito di questo processo».

LEGGI ANCHE:

Conte: "Draghi al Colle? Nessuna preclusione"/ "Ma no a semipresidenzialismo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA