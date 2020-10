Processo Salvini, oggi udienza per caso Gregoretti/ Tre strade per il gup di Catania

Matteo Salvini oggi a Catania per il caso Gregoretti. L’ex ministro dell’Interno deve presentarsi infatti davanti al giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Catania per difendersi dall’accusa di sequestro di persona aggravato. La vicenda risale al luglio 2019, quando l’allora titolare del Viminale impedì a 131 persone di sbarcare in Italia dopo essere state soccorse dalla nave della guardia costiera italiana Gregoretti. In un primo momento l’udienza avrebbe dovuto svolgersi il 4 luglio, ma è stata rinviata ad oggi, sabato 3 ottobre 2020, a causa della pandemia di coronavirus. Quindi, Salvini per la prima volta dovrà presentarsi davanti al gup che avrà il compito di decidere se rinviarlo a giudizio, chiedere un approfondimento delle indagini oppure non dar luogo a procedere. Se il gup decidesse per il processo, sarebbe il primo ad essere celebrato in Italia per la cosiddetta “politica dei porti chiusi”, iniziata nel giugno 2018 con il blocco della nave Aquarius. L’udienza di oggi potrebbe essere solo la prima di una serie per ascoltare le parti, prima che il giudice prenda una decisione. La procura di Catania aveva chiesto l’archiviazione dell’indagine per due volte. Un eventuale processo si terrebbe davanti ad una sezione penale di Catania con rito ordinario. E in caso di condanna in primo grado per Matteo Salvini potrebbe scattare la legge Severino, con sospensione o decadenza dalla carica di senatore.

PROCESSO SALVINI, LE ACCUSE E LA DIFESA

La procura di Catania, che aveva chiesto l’archiviazione del caso Gregoretti, ha chiesto l’udienza preliminare dopo che il 12 febbraio 2020 l’aula del Senato aveva autorizzato il procedimento contro Matteo Salvini, escludendo che il leader della Lega avesse compiuto l’azione contestata per un “preminente interesse pubblico”. Pertanto, lo ha sollevato dall’immunità parlamentare. Il tribunale dei ministri aveva sottolineato che Salvini ha violato le leggi internazionali che sono di rango superiore a quelle di stato. Il riferimento è alla convenzione Sar e Solas e a quella Unclos, sottoscritte dall’Italia. Il soccorso quindi si ritiene concluso solo quando le persone sono approdate in un porto sicuro di sbarco, la cui indicazione è affidata al ministero dell’Interno, che nel caso della Gregoretti aveva deciso di bloccare la nave anziché favorire le procedure per la rapida individuazione del porto. Inoltre, il tribunale dei ministri aveva contestato che Salvini avesse agito in difesa dell’interesse pubblico, in quanto il ricollocamento dei migranti all’estero poteva essere negoziato dopo lo sbarco.

Dalla memoria difensiva fatta trapelare dall’ex ministro dell’Interno si conoscono gli argomenti con cui si difenderà davanti al gup. Salvini sosterrà che le condizioni dei migranti a bordo della Gregoretti erano buone, quindi che l’attesa a bordo era indispensabile per “per concordare la redistribuzione in altri paesi europei, con il pieno coinvolgimento del governo italiano”. Per quanto riguarda invece l’accusa di sequestro, Salvini sostiene che non “non si è verificata alcuna illecita privazione della libertà personale”. Quindi, tutto sarebbe avvenuto “in attesa dell’organizzazione del loro trasferimento presso la destinazione finale”.

CASO GREGORETTI, CATANIA BLINDATA PER UDIENZA SALVINI

Intanto Catania è stata blindata in vista dell’udienza di oggi di Matteo Salvini. Al terminal dell’aeroporto di Fontanarossa è comparso in questi giorni lo striscione “Leghisti not welcome”, che la dice lunga sul clima che si respira nella città siciliana. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Claudio Sammartino ha predisposto un imponente dispositivo di protezione: 500 uomini tra poliziotti, carabinieri e guardia di finanza provenienti anche da Campania e Puglia. L’obiettivo è evitare che l’atmosfera vicino al Palazzo di giustizia si surriscaldi. Non ci sono solo parlamentari ed esponenti politici del centrodestra, ma anche contro manifestanti che sfileranno in un corteo di protesta. Il timore, dunque, è che esploda la scintilla alla minima provocazione tra i due schieramenti. Da qui la decisione di chiudere strade e piazze nevralgiche per quella che sarà un’udienza interlocutoria, dedicata alla costituzione delle parti civili, ma per le quali è partito il “circo mediatico”: sono oltre 200 le richieste di accredito di giornalisti e troupe anche dall’estero.

