Processori Intel/ Dopo 13 anni l’addio alle famose “i”, che cosa cambia? (17 giugno 2023)

Dopo circa 13 anni, i Processori Intel faranno un re–branding importante. Gli amanti del marchio sanno bene che per identificare il modello, la multinazionale americana poneva la “i” accompagnata dal numero (che identificava la generazione del processore).

Ad esempio, primo è stato l’Intel i3. Con l’arrivo dei nuovi processori si apre una nuova era, tanto che la multinazionale americana ha voluto apporre dei cambiamenti significativi, come per esempio rimuovere definitivamente la i da tutti i suoi processori. E allora da ora in poi, cosa dobbiamo aspettarci?

Processori Intel: cosa sostituirà le i?

I processori Intel che prima riportavano le i davanti al numero generazionale, adesso saranno identificati dal nome completo (non vi preoccupate, ve lo spiegheremo meglio). Verrà dato spazio ai Core Ultra, che sono gli stessi che subiranno dopo tantissimi anni, un re-branding importante.

Nonostante i processori Intel ci abbiano accompagnato durante tutti questi anni (a parte qualche falla accaduta nei tempi), per l’azienda statunitense è arrivato il momento di fare un re-branding, inaugurando la nuova generazione di Intel Core Ultra.

L’architettura degli Intel Core ultra sarà basata su Meteor Lake, che presenta un motore IA specifico, noto come Intel AI Boost. Quindi addio a Intel Core i3, i5, i7 e i9, che saranno chiamati semplicemente come “Intel Core 3, Intel Core 5, Intel Core 7”. Mentre il Core 9 apparterrà solo alla Serie Ultra.

Processori Intel: addio alle indicazioni generazionali

Un altro update che subiranno i Processori Intel, sarà il nome che ad oggi faceva riferimento alla generazione degli stessi. La multinazionale americana non utilizzerà più i numeri, come ad esempio “13th Gen“.

Per identificare la generazione sarà possibile farlo dal numero. L’azienda riporta uno schema specifico: ##xxxH, che corrisponde – per ipotesi – ad un Intel Core 7 14700h. Al giorno d’oggi non è stata ancora dichiarata la numerazione ufficiale, dunque attendiamo la notizia da parte di Intel.











