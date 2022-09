Proclamazione Re Carlo III/ Diretta video streaming: cerimonia a Saint James

La proclamazione di Re Carlo III si svolge alle 11 della mattinata di oggi, sabato 10 settembre 2022, e segna in qualche modo un momento storico per il Regno Unito, con l’evento che viene trasmesso in diretta televisiva. Per l’incoronazione vera e propria, con il cerimoniale tradizionale e per certi aspetti anche suggestivo, occorrerà attendere ancora qualche settimana, ma oggi lo UK si appresta a entrare davvero nella fase post-Elisabetta II.

Secondo il programma ufficiale, alle 10 di Londra, sostanzialmente adesso, Carlo III sarà ufficialmente proclamato re, a distanza di meno di 48 ore dalla morte della sua madre, deceduta a Balmoral all’età di 96 anni dopo un repentino peggioramento delle sue condizioni di salute. La proclamazione ha luogo nel palazzo di Saint James, il più antico dei palazzi reali nella capitale, che per 300 anni fu la residenza dei reali di Inghilterra. Le bandiere torneranno a sventolare a tutt’asta per l’occasione, ma saranno successivamente riabbassate per continuare a osservare i 10 giorni di lutto nazionale per la morte della Regina Elisabetta II. L’annuncio ufficiale della proclamazione di Re Carlo III avverrà dal balcone del palazzo, all’incirca attorno alle 12 (ora italiana).

PROCLAMAZIONE RE CARLO III: DIRETTA VIDEO STREAMING

La proclamazione di Re Carlo III era originariamente in programma nella giornata di venerdì 9 settembre 2022, ma le ore concitate e il trasferimento da Balmoral a Londra, a cui ha fatto seguito l’incontro con la premier Liz Truss e la registrazione del suo primo discorso alla nazione da monarca, hanno fatto sì che tutto slittasse alla giornata odierna.

Nel discorso di ieri, Re Carlo III ha dedicato un affettuoso e commosso ricordo della madre e promesso al Paese la sua stessa devozione: “Anch’io ora mi impegno solennemente, per tutto il tempo che Dio mi concederà, a sostenere i principi costituzionali che sono al centro della nostra nazione. Ovunque viviate nel Regno Unito o nei territori di tutto il mondo e qualunque siano il vostro background e le vostre convinzioni, cercherò di servirvi con lealtà, rispetto e amore, come ho fatto per tutta la mia vita”. Camilla Parker Bowles diventa così regina consorte, mentre il figlio di Re Carlo III, William, e sua moglie Kate Middleton diventano i nuovi principi di Galles. Carlo III ha inoltre espresso amore per l’altro figlio, Harry, e per la sua consorte Meghan.

