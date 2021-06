Procreazione assistita anche per lesbiche e single/ Francia: “Pma a tutte”. Le regole

Dopo due anni di discussioni, dibattiti e scontri politici, ora diventa legge in Francia l’estensione della procreazione mediamente assistita (Pma) a tutte le donne, incluso single e lesbiche. Era promessa elettorale di Emmanuel Macron 4 anni fa e ora la legge è stata approvata dall’Assemblea Nazionale con 326 voti a favore, 115 contrari e 42 astenuti: “Pma per tutte” è il nome del progetto di legge appena approvato che elimina il “vincolo” sulle sole coppie eterosessuali per l’accesso alla procreazione assistita.

Come spiega “La Stampa”, la legge francese mantiene alcuni paletti importanti pur aprendo di fatto a tutte le donne la possibilità dell’inseminazione artificiale: età massima di 43 anni, un percorso articolato che passa attraverso alcuni colloqui con i medici, oltre a un periodo di riflessione di 1-2 mesi a seconda delle tecniche da adottare. La nuova legge contiene poi un’importante altra novità: sarà d’ora in poi possibile per i figli maggiori di 18 anni conoscere l’identità di chi ha donato lo sperma o gli ovociti. Non verrà comunque legalmente riconosciuto alcun legame di filiazione con il donatore.

COSA CAMBIA ORA IN FRANCIA CON LA LEGGE SULL PMA

Secondo quanto sancito nella legge appena approvata dal Parlamento francese, sul fronte delle coppie omosessuali lesbiche sarà necessaria per la procreazione assistita una dichiarazione delle due donne davanti al notaio durante le gravidanza perché entrambe vengano riconosciute come ‘mamme‘ del nascituro. Dopo l’apertura dei matrimoni a tutti – legge del 2013 – la compagna della donna che ha partorito può già far richiesta di adozione del bambino, ma il percorso giuridico è molto complesso mentre ora con la nuova legge “Pma per tutte” l’iter si semplifica notevolmente. Secondo uno studio approfondito del quotidiano francese “La Croix”, finora le donne single o le coppie lesbiche francesi andavano in Belgio o in Spagna per compiere la Pma: solo nel 2020 è stato un percorso scelto da almeno 2400 persone l’anno, nel 2018 era il 3,4% delle Pma totali in Francia.

