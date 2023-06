Prodi: “Massacranti errori in politica UE”/ “Dalla guerra in Iraq è diminuita l’influenza”

Romano Prodi è intervenuto alla presentazione del Master in “European Union Studies: Cultures and History, Policies and Global Perspectives” presso l’università telematica Uninettuno. “Il ruolo dell’Europa nel Mediterraneo è costantemente diminuito nel tempo” ha affermato l’ex presidente del Consiglio.

L’ex Premier ha proseguito: “Massacranti errori politici dalla guerra in Iraq in poi hanno diminuito l’influenza europea nei paesi mediterranei solo un’attenzione e una politica comune possono portare ad azioni concrete. Questi paesi sono influenzati da potenze non europee dalle grandi capacità economiche. Ormai non è più un mare nostrum, è un mare lorum”.

Romano Prodi: “Vuoto nella politica”

Secondo Romano Prodi, “C’è stato un vuoto della politica. Cina e Russia, in modo separato ma armonico, hanno preso il ruolo dell’Europa. L’iniziativa di Uninettuno serve a creare una classe dirigente indispensabile ad avviare un processo che ridefinisca il ruolo europeo, gestendo le crisi internazionali più urgenti, a partire dall’immigrazione”.

L’ex Premier alla 12esima edizione di Festa di scienza e filosofia ad aprile, aveva affermato: “L’Europa divisa conta sempre meno ed è quindi indispensabile l’unità militare e politica. Tra Cina e Russia la disparità aumenta e il rapporto di sudditanza di quest’ultima nei confronti della Cina cresce. Quello che mi crea angoscia è la coerenza nel tempo della politica estera cinese, rispetto ai cambiamenti continui delle democrazie e della politica americana”.

