Prodigal Son/ Anticipazioni episodi oggi, 4 luglio: il padre di Malcolm nei guai?

Anticipazioni Prodigal Son episodi oggi, 4 luglio

Sarà una lunga notte quella di oggi, 4 agosto, in compagnia di Prodigal Son. La serie tv con uno dei volti noti di The Walking Dead torna in onda con ben tre episodi e visto che la programmazione è prevista a partire dalle 23.00, rimarremo in compagnia dello show fino all’una di notte e oltre. Ad andare in onda saranno gli episodi 7, 8 e 9 dal titolo, rispettivamente, L’intervista, L’amico di famiglia e Pied-a-terre, in cui i colpi di scena di certo non mancheranno. Ad aprire le danze sarà Bright che si ritroverà vittima di un uomo che inizia a sparargli contro mentre si trova in un’autodemolizioni. Il nostro Bright è alla ricerca di alcuni tasselli importanti che possano aiutarlo a capire qualcosa in più della sua infanzia ma qualcosa è andato storto. Per fortuna uscirà illeso da quello che sembra un vero e proprio attacco, ma perché?

Chicago Fire 8/ Anticipazioni episodi oggi 4 agosto: il ritorno di Gabby

Prodigal Son, il padre di Malcolm al centro delle indagini?

A rispondere a questa domanda saranno gli episodi di Prodigal Son in onda questa sera e il Dipartimento di Polizia di New York che troverà sul posto una serie di cadaveri che lasciano pensare ad un serial killer. Gil, Dani, Frank e Bright sono pronti a indagare mentre proprio Bright avanza l’ipotesi che possa trattarsi del Chirurgo. Nel secondo episodio della serata in compagnia di Prodigal Son, Malcolm finisce nei guai quando capisce di essere nell’occhio del ciclone. Il principale sospettato di un caso potrebbe avere un profondo legame proprio con suo padre, come farà a risolvere la questione adesso? Di ritorno alla stazione, Malcolm pensa di avere tra le mani un killer orientato alla missione mentre Edrisa parla di due vittime che non avevano niente nello stomaco. Forse l’assassino li ha tenuti per giorni senza cibo e acqua? Lo scopriremo solo questa sera.

LEGGI ANCHE:

Olivia Forte come la verità/ Anticipazioni puntata oggi 3 agosto: figlia di Olivia è in pericolo?LA CUOCA DI CASTAMAR/ L'imprevedibile successo di una serie tra soap e Downton Abbey

© RIPRODUZIONE RISERVATA