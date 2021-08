Prodigal Son/ Anticipazioni oggi 18 agosto: Malcolm e “Il Conte di Montecristo”

Prodigal Son, anticipazioni episodi oggi, 18 agosto

La prossima settimana Prodigal Son andrà in scena nella seconda serata di Italia1 con ben tre episodi ma oggi, 18 agosto, l’appuntamento sarà con soli due casi da risolvere, i fan gradiranno lo stesso? Siamo sicuri di sì perché mentre il finale si avvicina, le cose si fanno via via più complicate. Prodigal Son inizia stasera con l’incontro di Malcolm Bright (Tom Payne) con suo padre, il dottor Martin Whitly (Michael Sheen). E’ lui a lamentarsi del fatto che in molti si sono professati suoi migliori amici fino a quando non hanno scoperto che era un serial killer e poi è stato trasferito in una struttura psichiatrica. Malcolm insiste che suo padre non ha idea di cosa gli abbia fatto, dicendo che lo ha distrutto e che lui è solo un pazzo e niente di quello che pensa è reale. Quando Martin si sveglia dall’incubo, non fa altro che scoprire in TV che sua sorella Ainsley Whitley (Halston Sage) al telegiornale sta annunciando un matrimonio vip in arrivo. L’arrivo di sua madre Jessica Whitley (Bellamy Young) non fa altro che peggiorare le cose.

Prodigal Son, Malcolm alle prese con Il Conte di Montecristo

Prende il via da qui la seconda serata in compagnia di Prodigal Son che ci terrà compagnia con gli episodi dal titolo Aspettare e sperare e La cruna dell’ago in cui Malcolm scopre che un assassino sta imitando gli omicidi di uno dei suoi libri preferiti, “Il Conte di Monte Cristo” e quindi è chiamato ad intervenire con le sue indagini affascinato dal suo modo di agire e comportarsi, riuscirà a fermarlo prima del suo prossimo delitto? Intanto, Jessica cerca ulteriori informazioni sulla “Ragazza nel Baule” ma a disturbare la sua ricerca sarà un altro famoso killer, l’Assassino della Giostra.

