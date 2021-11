PRODIGI, CHI E’ FILIPPO CAVOLINA?/ “Quando canto sono nel mio mondo. Mia nonna…”

Filippo Cavolina vince l’emozione a Prodigi e incanta la platea omaggiando Lucio Dalla con il brano Caruso. L’esibizione, a giudicare dagli applausi, è praticamente perfetta. Ma ciò che emoziona più di ogni altra cosa è la sua compostezza e il suo legame speciale con la famiglia. Se quando a canta a casa vuole sempre sua madre al suo fianco, la stessa importanza la ricopre la nonna, che come lui ama la musica e il canto. Non è un caso, infatti, che Filippo Cavolina decida di fare una piccola ma significativa dedica alla signora, che lo segue emozionata e coinvolta dalla prima fila. Il ragazzino accenna ad una strofa di Un Amore Così Grande, un altro grande brano che interpreta con grande trasporto. Standing ovation e famiglia commossa in platea.

Filippo Cavolina, concorrente di Prodigi: “Ho cantato per la prima volta a cinque anni”

Filippo Cavolina è uno dei talenti in gara a Prodigi – La Musica che unisce. Ha solo dodici anni, ma una lunga lista di successi in competizioni canore per giovanissimi. “Ci siamo accorti del suo dono quando abbiamo trovato dei video in cui cantava da solo”, raccontano fieri ed emozionati i suoi genitori. Da quel momento papà e mamma hanno deciso non solo di appoggiare la sua passione, ma di sostenerla e coltivarla concretamente.

Filippo Cavolina si è messo a studiare, senza mai dimenticare il divertimento. “La prima volta che mi sono esibito avevo cinque anni”, ha svelato il ragazzino. Mentre i genitori, Salvatore ed Elvira, ribadiscono un aspetto per loro molto importante: “Volevamo che prima di qualsiasi altra cosa si divertisse, ma quando ha vinto per cinque volte di fila il Ludo Festival ha sorpreso tutti”.

Filippo Cavolina, talento in gara a Prodigi: l’incontro con il maestro Paolo Li Rosi

Uno dei primi addetti ai lavori a notare Filippo Cavolina è stato il maestro Paolo Li Rosi, che lo ha accolto sotto la sua ala dopo aver apprezzato ed intercettato un talento fuori dal comune. “Quando voleva entrare nella mia accademia sono rimasto molto sorpreso dalla sua compostezza e dai suoi modi”, ha spiegato il maestro. “Mi arrivarono immediatamente la sua energia e il suo amore per il canto. Abbiamo lavorato molto in questi anni e i risultati sono stati eccellenti”, continua Paolo Li Rosi, che non ha alcun dubbio sul fatto che Filippo Cavolini riuscirà a gestire le emozioni e a fare una bella figura davanti agli occhi dei giurati che questa sera, mercoledì 17 novembre, lo valuteranno nella puntata speciale di Prodigi.

