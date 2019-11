Prodigi La musica è vita/ Anticipazioni e ospiti: Ultimo e il c.t. Roberto Mancini

ANTICIPAZIONI PRODIGI LA MUSICA E’ VITA

Mercoledì 13 novembre, in prima serata su Raiuno, Flavio Insinna e Serena Autieri conducono la quarta edizione di Prodigi – La musica è vita. Si tratta di una serata importante dedicata al talento e alla solidarietà realizzata in collaborazione con UNICEF ed EndemolShine Italy. Flavio Insinna torna sul palco di Prodigi per il terzo anno consecutivo essendo il padrone di casa dell’evento sin dalla seconda edizione. Per Serena Autieri, invece, si tratta del primo anno come conduttrice dopo l’esperienza dello scorso anno in giuria. Sul palco, con loro, ci sarà anche la piccola Giulia Golia che, nella scorsa edizione conquistò tutti con la sua Mary Poppins. sul palco, inoltre, si sarà anche il vincitore della scorsa edizione Michele Santaniello, che accompagnerà al piano una delle nove esibizioni. Al centro della serata c’è il talento di giovani artisti: nove giovanissimi talenti nella danza, nel canto e nella musica si esibiscono per portare a casa il titolo di “Prodigio”.

PRODIGI, LA MUSICA E’ VITA: LA GIURIA

Le esibizioni dei novi talenti, di età compresa tra gli 8 e i 15 anni, della quarta edizione di Prodigi saranno giudicate da una Giuria, composta da quattro personaggi dello spettacolo e dell’arte: Arisa, giudice per il canto, Rossella Brescia e Luciano Cannito per la danza, il Maestro e Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia Peppe Vessicchio per la musica. Nino Frassica, invece, ricoprirà il ruolo di “segretario” speciale della giuria che eleggerà cosù i tre finalisti, uno per ogni categoria. A decretare il vincitore assoluto di Prodigi 2019 che porterà a casa una borsa di studio offerta dall’UNICEF Italia e consegnata sul palco dal Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo, sarà la giuria tecnica composta da cento esperti nel campo delle tre categorie. Nel corso della serata verrà trasmesso anche un video di Ultimo, nuovo Goodwill Ambassador Unicef, girato nelle scuole del suo quartiere, San Basilio. Presente anche il CT della Nazionale e Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia Roberto Mancini, che racconterà, insieme al Direttore Generale dell’UNICEF Paolo Rozera, la sua esperienza con i bambini sul campo in Giordania.

LE STORIE DI PRODIGI

Il talento è l’ingrediente principale della serata di Prodigi. Sul palco, oltre ai nove talenti in gara, si esibiranno anche bambini provenienti da paesi in difficoltà come Gambia, Panama e Sierra Leone. Nel corso della serata, poi, saranno raccntate tante storie come quella della scuola “Enlaces” – Fundacion Espacio Creativo della Città di Panama che accoglie bambini e ragazzi dai 9 ai 18 anni. Ci sarà, poi, il piccolo Leonus Johnson, bambino prodigio noto come “Leonus Di Genius”, che a soli 8 anni ha partecipato a diverse manifestazioni in Sierra Leone per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’istruzione. I testimonial delle varie storie saranno Geppi Cucciari in Gambia, Rossella Brescia e Luciano Cannito a Panama.



