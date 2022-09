Prodotti UE/ Stop alla vendita di prodotti creati con il lavoro forzato

Tutti i prodotti UE provenienti dal lavoro forzato verranno messi al bando. La proposta consentirà di ritirare dal mercato tutti i prodotti incriminati e di bloccarne l’accesso sul mercato unico della frontiera.

Oggi 14 settembre, la Commissione europea, ha presentato un provvedimento legislativo con il quale intende mettere al bando beni e prodotti provenienti dal lavoro forzato. Come già precedentemente detto la norma consentirà di ritirare dal mercato tutti i prodotti incriminati e di bloccarne l’accesso in frontiera.

Prodotti UE: ecco lo standard europeo

Thierry Breton commissario dell’industria sostiene: «Nel mondo di oggi abbiamo bisogno di catene produttive che siano al tempo stesso sicuri e sostenibili . Non possiamo mantenere in vita un modello di consumi che prevede beni prodotti in modo non sostenibile. Se vogliamo essere un continente leader in campo industriale e tecnologico dobbiamo essere più assertivi nel difendere i nostri valori e i standard. Il mercato unico è un volano cruciale per imporre sostenibilità a livello mondiale».

L’esecutivo comunitario annuncia che oggi oltre 30 milioni di persone sono sotto lavoro forzato dicendo che: «La maggior parte lavora nel settore privato, ma in alcuni casi sono gli Stati a dare loro lavoro».

Nei giorni scorsi, le regioni le Nazioni Unite, hanno accusato la Cina di sfruttare la minoranza.

La proposta legislativa è un regolamento che obbliga a riturare dal mercato o di ritirare alla frontiera prodotti creati con il lavoro forzato.

Qualsiasi decisione, sarà basata su un’approfondita indagine, dove eventualmente parteciperanno anche altri paesi membri. Verrà creata una banca dati dei prodotti a rischio per facilitare il riconoscimento dei prodotti a rischio e facilitare il coordinamento tra Governi.



Per valutare se un prodotto è stato realizzato con il lavoro forzato, la commissione Europea, intende utilizzare standard messi appunto dell’Organizzazione internazionale del lavoro.











