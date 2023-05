Prof. accoltellata in aula ad Abbiategrasso/ 16enne la minaccia con una pistola, poi…

Terrore ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, dove uno studente di 16 anni dell’Istituto di Istruzione Superiore Emilio Alessandrini ha aggredito una professoressa. La donna, 51enne, ha riportato lesioni da taglio all’avambraccio e una ferita, lieve, alla testa: l’alunno l’ha infatti colpita al braccio con un coltello. La docente è stata subito portata in codice giallo all’ospedale di Legnano: non sarebbe in gradi condizioni. Come riferito infatti dall’Areu, inizialmente i soccorsi erano stati avvertiti di una sparatoria in corso: sul posto, hanno invece accertato un’aggressione con arma bianca.

Omicidio Paolo Stasi/ Il 18enne indagato si avvale della facoltà di non rispondere

Il 16enne non si è limitato solamente a ferire la docente ma ha anche minacciato i compagni con una pistola giocattolo, intimandoli di uscire dall’aula. Bloccato dai carabinieri, lo studente ha riportato ferite leggere ed è stato portato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Milano. Come spiega TgCom24, non ha opposto resistenza di fronte alle forze dell’ordine, lasciando la pistola sul banco.

Alberto Scagni, la mamma Antonella: "Ora è facile dire che sia matto"/ "Non ci hanno aiutati"

Prof accoltellata ad Abbiategrasso: lo studente rischiava il debito

Come spiega TgCom24, le forze dell’ordine hanno prontamente interrogato lo studente che ha aggredito la professoressa ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. Non è chiaro se le minacce ai compagni siano avvenute prima o dopo il ferimento della docente. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto in aula. Il fatto è avvenuto all‘Iis Emilio Alessandrini in via Einaudi alle 8.20 circa, pochi minuti dopo l’ingresso degli studenti in classe. Come spiega Repubblica, il 16enne sarebbe di buona famiglia e con buoni risultati a scuola. Il ragazzo frequentava la seconda superiore del liceo di scienze applicate e quest’anno rischiava il debito in italiano e storia, le materie della professoressa aggredita.

Alessia Pifferi/ La sorella: “Ha lasciato morire la figlia Diana per andarsi a divertire...”

Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, ha annunciato: “Mi recherò ad Abbiategrasso dove è accaduto un fatto particolarmente inquietante. Dopo l’esperienza del Covid gli episodi di bullismo si stanno moltiplicando, proprio perché si è interrotta quella relazione interpersonale che è fondamentale nello sviluppo educativo“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA