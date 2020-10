Prof, “atti sessuali” con alunna 16enne/ Preside scuola: “Siamo traumatizzati”

Arrivano nuovi aggiornamenti sulla storia del prof 60enne, accusato di “atti sessuali” con una alunna 16enne. L’episodio di Monza ha fatto rapidamente il giro del web: come vi abbiamo raccontato, la vicenda risale alla primavera del 2019 ed è emersa grazie ad una foto scattata da uno studente nel bagno dell’istituto. Oltre alla foto del bacio dato in bagno all’allieva, il professore è accusato di aver inviato e messaggi espliciti per incontri dentro e fuori la scuola. «Mi sono innamorato di lei», la giustificazione del 60enne, finito ora a processo con la studentessa che si è costituita parte civile. «C’è la causa in corso, quindi non è che posso dirle più di tanto. Posso dirle solamente che mi è arrivata la foto sulla mail e quindi ho avviato la procedura disciplinare e poi è stato licenziato dall’ufficio scolastico», le parole del presidente della scuola ai microfoni di Storie Italiane.

PROF, ATTI SESSUALI CON ALUNNA 16ENNE: LE ULTIME NOTIZIE

«Guardi, io quando ho visto la foto sono rimasto scioccato, perché il docente era un docente degno di stima, stimato da tutti, e quindi sono rimasto scandalizzato», ha aggiunto il preside della scuola nell’intervista rilasciata ai microfoni di Storie Italiane: «Poi l’ho chiamato, ha ammesso ed è partito il provvedimento disciplinare. Davanti all’evidenza non poteva dire altrimenti». Il titolare dell’istituto ha spiegato che «da quando è successo è passato un anno, noi abbiamo messo tutto a tacere, è rimasto tutto sul segreto professionale. Non potevamo divulgare perché dall’inizio c’era la Procura che se ne occupava». «Quando ho sentito la Procura mi hanno detto di non parlare con nessuno perché altrimenti si sarebbero inquinate le prove. Sono venuti a sentire sia me che i ragazzi». Ricordiamo che per il professore non vi è nessuna misura cautelare in corso, ma la vicenda ha sconvolto la comunità, a partire dal preside: «Sono rimasto traumatizzato perché non mi aspettavo da questo docente questo comportamento, però ripeto, sono cose che potrebbero succedere a chiunque».



