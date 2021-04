Prof bacia seno moglie in diretta Zoom/ Studenti riprendono tutto “Chiedo scusa”

Un professore di una scuola cattolica è stato catturato mentre baciava la propria moglie sul seno. Nulla di così particolarmente scabroso potrà dire qualcuno, se non per il fatto che il gesto molto intimo sia avvenuto in diretta streaming via Zoom, mentre lo stesso professore stava tenendo una lezione ai propri alunni. E’ successo non in Italia, ma precisamente in Colombia, nazione sudamericana, e il protagonista, suo malgrado, è stato l’insegnante Ruben Dario Parras, docente della scuola di Palmira la Educación Educativa San Vicente de Paul.

“Le immagini sono state registrate mentre mia moglie è venuta a salutarmi e sono diventate virali sul web – le scuse dello stesso professore “colpevole” di aver baciato il seno della moglie, subito dopo che il video è divenuto virale fra gli studenti e gli insegnanti dell’istituto scolastico in cui lo stesso lavora – ovviamente è stato un mio errore, perché non mi rendevo conto che la videocamera era ancora accesa alla fine della lezione. Non l’ho fatto deliberatamente. È stato un incidente. Voglio scusarmi con chi si è offeso”.

PROF BACIA SENO MOGLIE SU ZOOM: LA REAZIONE DELLA PRESIDE

Ma cosa è accaduto nel dettaglio? Il professore colombiano, dopo aver tenuto in maniera regolare una lezione ai propri alunni via streaming in didattica a distanza causa misure restrittive anti covid in vigore, si è dimenticato la telecamera accesa: non l’avesse mai fatto. Al termine dell’insegnamento, infatti, lo stesso professore è stato beccato da alcuni studenti mentre toccava e baciava il seno della propria compagna di vita. Qualcuno, evidentemente prontissimo, è stato molto lesto a riprendere il professore e a filmare il tutto, dopo di che il video incriminato è stato messo in rete e fatto circolare fra l’ironia di coloro che lo hanno visionato.

La notizia è stata ripresa in Italia da IlFattoQuotidiano.it, mentre in Inghilterra è stato il tabloid Daily Mail a darle per primo risalto, che ha pubblicato anche le parole della preside dell’istituto dove il prof insegna: “È una questione seria. Un insegnante responsabile della classe ha compiuto un atto inappropriato che è stato registrato da alcuni studenti e che in seguito è diventato virale sui social”. Da quando è stata introdotto in maniera massiccia l’utilizzo dei servizi di video chat via streaming, sono capitati svariati episodi “particolari”, molti dei quali ve li abbiamo raccontati, come ad esempio la storica irruzione del figlio del numero uno di Trivago durante un’intervista, o l’avvocato sorpreso ad avere rapporti con una cliente durante un’udienza.



