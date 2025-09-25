Ha lasciato il carcere per iniziare un periodo di affidamento in prova la prof che ebbe un figlio da un alunno 13enne: ecco le parole del marito

La 37enne prof di Prato che tre anni fa ebbe una relazione con uno studente 13enne, restando incinta, esce dal carcere. Se ne è parlato ieri durante il talk La Vita in diretta, programma di Rai Uno che ha raggiunto anche il marito della stessa, che – intervistato di spalle – ha raccontato: “Mia moglie mi ha detto che ha sbagliato e deve pagare, era innamorata di questo ragazzo e in quel momento non ha pensato all’età e che fosse un minore”.

Omicidio Cinzia Pinna: Emanuele Ragnedda ha confessato/ Smentita presenza di un terzo uomo

“Voglio che sia chiaro che la vittima è il ragazzino e chiaramente anche la famiglia, non siamo noi, mia moglie ha sbagliato e deve pagare – ha poi ribadito il marito della 37enne prof di Prato – chiaramente non ci devono rimettere i miei figli, per me sono i miei due figli”, aggiunge riferendosi sia al suo figlio biologico sia a quello nato dalla relazione fra la stessa docente e il 13enne (oggi 16enne) che non poteva ovviamente diventare padre.

Madonna di Medjugorje/ Messaggio di oggi 25 settembre 2025: la "Gospa" e quello sguardo col cuore

L’uomo ha continuato: “Quello che mi ha spezzato il cuore è stato vedere delle piccole abitudine chiaramente interrotte per il bimbo più piccolo come il momento per andare a dormire, il ritorno dall’asilo, che vede che non passa la mamma”. Quindi ha concluso: “Io l’ho perdonata fin da subito, è mia moglie e la perdono”.

PROF INCINTA DI ALUNNO 13ENNE: ESCE DAL CARCERE E VA A LAVORARE COME OSS

La 37enne prof sarà ora affidata in prova ad una cooperativa sociale dove svolgerà il ruolo di oss, iniziando così il suo percorso verso il ritorno alla libertà, mentre i legali hanno descritto la vicenda della loro assistita come “complessa, intrisa di molteplici aspetti”, invitando a non farne della stessa un tritacarne sui media ma semmai un momento di “riflessione sociologica profonda”. L’episodio della prof, che fece il giro di tutte le televisioni, risale al periodo 2017-2019, tre anni durante i quali la donna impartì delle lezioni private di inglese ad un 13enne.

Allerta meteo oggi, 25 settembre 2025/ Gialla per temporali in Lombardia: il bollettino

Fra i due nacque un sentimento e alla fine nacque anche un bimbo. A scoprire la vicenda fu la madre del ragazzino che iniziò a vederlo turbato, e una volta emersi i sospetti venne eseguito un test del dna sul figlio della docente che confermò l’avvenuto rapporto fra i due e sopratutto la paternità del ragazzino.



PROF INCINTA DI ALUNNO 13ENNE: LEI CONDANNATA, MARITO ASSOLTO

Quando si scoperchiò il vaso di Pandora e iniziarono le indagini, venne indagato anche il marito della 37enne docente, accusato di aver riconosciuto il bimbo pur non essendo suo (e pur presumibilmente sapendo che non fosse suo), ma è stato in seguito assolto in Appello, mentre la donna è stata condannata in via definitiva nel 2023 a 6 anni e 5 mesi con le gravissime accuse di violenza sessuale su minore.

I legali della docente avevano richiesto già a febbraio l’affidamento in prova ma il tribunale di sorveglianza aveva respinto la richiesta, non vedendo nell’insegnante un reale pentimento, ma evidentemente il quadro è cambiato nelle ultime settimane, con la concessione dei servizi sociali.