I professori di canto di Amici 25 svelano chi è il loro allievo preferito attraverso dei voti che hanno creato una classifica sui nuovi arrivati

Chi è l’allievo di canto preferito dai prof della classe di Amici 25? Nel corso del nuovo daytime del talent di Canale 5, Maria De Filippi ha radunato la classe sui famosi gradini della casetta per annunciare loro i voti ricevuti dai prof di canto – Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli – dopo la loro prima esibizione. La media di questi voto ha poi generato la classifica che ha reso noto a tutti il preferito dei prof.

Questi i voti assegnati dai prof a ogni allievo di canto di Amici 25:

Valentina (allieva di Zerbi) – Voti: 8 Rudy, 6,5 Cuccarini, 7 Pettinelli

Riccardo (di Zerbi) – Voti: 10 Rudy, 7 Cuccarini, 5 Pettinelli

Plasma (di Rudy) – Voti: 9 Zerbi, 8 Cuccarini, 5 Pettinelli

Michele (di Lorella) – Voti: 7 Zerbi, 9.5 Cucca, 8.5 Pettinelli

Opi (di Pettinelli)- Voti: Rudy 4.5, Lorella 5.5; Pettinelli 6.5

Michelle (di Lorella) – Voti: Rudy 2, Lorella 7.5, Pettinelli 3

Gard (di Pettinelli) – Voti: Rudy 6, Cuccarini 6, Pettinelli 8

Frasa (di Pettinelli) – Voti: Rudy 4, Cuccarini 7, Pettinelli 9

Penelope (di Zerbi) – Voti: Rudy 9, Cuccarini 6, Pettinelli 5

Flavia (di Pettinelli) – Voti: Rudy 5, Cuccarini 6, Pettinelli 7

Amici 25, il preferito dei professori di canto è Michele: la classifica stronca Michelle

Queste votazioni hanno infine generato una classifica che ha premiato Michele, unico voluto da tutti e tre i professori di canto, e ha penalizzato Michelle Cavallaro, che non ha trattenuto le lacrime e la delusione, soprattutto per il 2 di Zerbi. La giovane cantante ha infatti dichiarato che ricevere un voto così basso “non vuol dire che è solo una questione di gusto musicale, vuol dire che per quella persona io non devo proprio fare musica!”. I compagni hanno cercato di rincuorarla ma per Michelle è stato davvero un duro colpo.

Questa la classifica finale:

Michele

Plasma

Riccardo

Valentina

Penelope

Frasa

Gard

Flavia

Opi

Michelle