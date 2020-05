PROF DI PRATO, FIGLIO CON STUDENTE 14ENNE/ “Oggi mio marito è il padre del bambino”

Pubblicità

Per la “prof di Prato” la procura della città toscana ha chiesto 7 anni di carcere ma lei, l’infermiera che ha avuto un figlio da un ragazzo 14enne cui dava lezioni private d’inglese, da questa esperienza scioccante ha tratto in ogni caso qualcosa di positivo. Lo ha chiarito ai microfoni di Quarto Grado, la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi che è riuscita ad intervistarla: “A livello familiare questa situazione ci ha paradossalmente riuniti, chiaramente sono delle vicende grosse, abbiamo cercato di fare il meglio possibile per nascondere questa storia ai bambini, però soprattutto io in quest’anno agli arresti domiciliari ho avuto l’occasione di capire davvero chi è la mia famiglia”. Anche il marito della prof di Prato rischia due anni di carcere: l’uomo è finito alla sbarra per essersi attribuito la paternità del figlio pur sapendo che il bambino non era suo.

PROF DI PRATO, FIGLIO CON STUDENTE 14ENNE: “MIO MARITO E’ IL PADRE DEL BAMBINO”

L’inviato di Quarto Grado che ha intervistato la prof di Prato le ha domandato cosa fosse scattato a livello personale per portarla ad avere una relazione con un minore che ha portato alla nascita di un bambino: “Ci devo lavorare io stessa su questa cosa. Sono tuttora in cura da uno psichiatra e per andare a fondo ci vorrà ancora del tempo”. La donna e il marito hanno scelto di tenere il bambino nato dal rapporto con lo studente 14enne: “E’ parte integrante della famiglia: col fratello ha un rapporto meraviglioso, lo cerca, pende dalle sue labbra come tutti i bambini più piccoli nei confronti di un fratello maggiore. E anche mio marito si comporta come padre: perché è suo padre”. Il marito dal canto suo ha commentato: “Scelta coraggiosa la mia? Io ho fatto solo quello che mi sentivo di fare”.



