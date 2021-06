Prof Gilestro “Mix vaccini protegge meglio da varianti”/ “Più efficace 2 dosi stesso”

Un mix dei vari vaccini attualmente presenti sul mercato per dare al nostro organismo una migliore protezione contro le più temute varianti del nuovo coronavirus? È questa l’idea del professor Giorgio Gilestro, come pure di altri illustri accademici che da tempo discutono di quale sia il miglior scudo contro le mutazioni del virus SARS-Cov-2, che questa mattina era ospite di Giorgia Sardoni durante la puntata di “Omnibus”, il talk show in onda su La7. E nel suo intervento in collegamento in diretta il professore di Neurobiologia presso l’Imperial College di Londra ha spiegato i motivi per cui a suo dire può essere davvero utile la somministrazione di dosi di vaccini diversi.

Il motivo? Forniscono una migliore protezione contro le varianti: intervistato in merito alla situazione Covid nel Regno Unito, Gilestro ha fatto il punto ricordando la velocità della risposta del Governo locale ma lodando pure la strategia europea, i cui rallentamenti a suo dire erano dovuti solo a problemi di approvvigionamento. “Poi la UE ha fatto molto bene e dimostra che la strategia non era così bacata come qualcuno sosteneva…” aggiunge il professore con un pizzico di polemica nei confronti dei disfattisti a oltranza nei confronti della Commissione. E poi passa al tema del giorno: “In UK, dove va detto si fanno tutti gli studi in questo senso, si parla di questo mix e i dati sono molto positivi”.

PROF GILESTRO, “MIX VACCINI? DATI MIGLIORI RISPETTO A DUE DOSI DELLO STESSO E…”

Infatti, a proposito della possibilità di effettuare il secondo, ed eventualmente anche il terzo, richiamo con dei vaccini diversi, Gilestro (a questo link la clip del suo intervento a “Omnibus”) conferma che le sensazioni dalle recenti ricerche sono ottime. “I dati sono arrivati ieri e sono positivi: mostrano che mischiare i vaccini funziona anche meglio rispetto che immunizzarsi con due dosi dello stesso…”. Questo, come spiega anche la stessa Sardoni in studio, aiuterebbe e molto la campagna vaccinale, aggirando il problema della scarsità delle dosi di una casa produttrice o di un’altra, come peraltro abbiamo visto proprio negli ultimi mesi.

E il professor Gilestro conferma la bontà della notizia sotto il profilo di una migliore organizzazione logistica della campagna vaccinale, e aggiunge pure che in questo modo ci si dovrà preoccupare meno anche dei richiami: “Con le persone che si spostano per le vacanze, renderebbe le cose un poco più semplici: ma è anche una buona notizia quella della protezione maggiore dalle varianti del Covid” prosegue dal momento che in UK sono a suo dire “settimane di passione” e di scontri tra scienziati e Governo dopo l’arrivo della mutazione indiana del virus: “Si tratta dell’unica variante che, arrivata ad aprile, ha continuato a crescere e per questo gli scienziati lanciano campagne d’allarme” conclude Gilestro, ricordando comunque che i numeri del contagio sono piccoli e che per il momento la situazione è di fatto sotto controllo.



