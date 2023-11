Prof insultato e spintonato da alunna che non vuole fare verifica/ Studentessa denunciata

Gravissimo episodio quello che si è verificato in una scuola superiore della provincia di Modena, dove una ragazza ha insultato e spintonato un professore in quanto non voleva fare un compito in classe. L’episodio si è verificato di preciso in quel di Mirandola, ed è riportato dal quotidiano La Stampa. L’insegnante, una volta entrato in classe, era pronto a far svolgere ai suoi studenti una verifica già programmata, ma tre studentesse non erano d’accordo e dopo aver protestando gli hanno ordinato di non fare il compito. Il professore non le ha però giustamente ascoltate ma un’alunna, di risposta, l’avrebbe spintonato dopo che è stata invitata ad uscire dall’aula per consentire ai suoi compagni di ultimare la verifica.

LUIGI BERLINGUER/ Tra proto-grillini e Cgil, cambiò la scuola nel "silenzio" dei Ds

Dopo la spinta, come riferisce La Gazzetta di Modena, la studentessa sarebbe finalmente uscita dalla classe, permettendo così agli altri alunni di svolgere il compito. Alla scena ha assistito ovviamente tutta la classe, compreso l’insegnante di sostegno che in quel momento era presente in aula. Ma non è finita qui perchè poco dopo sarebbero giunte la urla di un ragazzo, secondo il prof il fidanzato della giovane mandata fuori dalla classe, che avrebbe intimato al prof di lasciarla stare per poi insultarlo.

CAIVANO/ Dopo la sicurezza, disabili e inclusione sociale: solo così si volta pagina

PROF INSULTATO DA ALUNNA, ISTITUTO GIA’ ATTENZIONATO IN PASSATO

L’istituto in questione è già stata purtroppo protagonista delle cronache qualche anno fa, visto che uno studente dello stesso aveva lanciato un cestino addosso ad una professoressa, avvenimento che prontamente era stato ripreso con lo smartphone e quindi diffuso in rete.

Si stanno quindi sempre più moltiplicando gli episodi di questo tipo, violenze e maleducazione che spesso e volentieri finiscono in internet, facendo diventare gli stessi alunni ancora più protagonisti. Per fronteggiare tale situazione il ministro dell’istruzione, Valditara, ha introdotto una legge per fornire assistenza legale a docenti e personale scolastico che subiscono aggressioni, stabilendo inoltre che lo Stato si costituisca parte civile in eventuali processi. Secondo La Gazzetta di Modena la studentessa cacciata dall’aula sarebbe stata denunciata.

SCUOLA/ Berlinguer, dall'autonomia al "concorsone": dopo di lui la sinistra si è fermata

© RIPRODUZIONE RISERVATA