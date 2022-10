Prof Maria Rosa Petolicchio fatta fuori dalla produzione/ “Trattata male”

Prof Maria Rosa Petolicchio esclusa da Il Collegio. Durante la prima puntata della settimana edizione del popolare docu-reality, format realizzato in collaborazione con Banijay Italia, i fan del programma si sono accorti dell’assenza di uno dei personaggi cult della serie: la professoressa Maria Rosa Petolicchio. Come mai? Cosa è successo? La professoressa dalle pagine di Fanpage ha chiarito di essere stata fatta fuori dalla produzione del programma e di non aver abbandonato volontariamente il reality.

“Fino all’ultimo minuto del Collegio 6 ho avuto richieste di disponibilità per la settima edizione. Richieste ribadite, peraltro, tra ottobre e novembre dello scorso anno. Ho sempre risposto positivamente” – ha detto la Petolicchio che ha precisato – “Non è stata una mia idea quella di non partecipare, sono stata fatta fuori da decisioni della produzione. E lo preciso perché nelle scorse ore mi è capitato di leggere che si ipotizzi un mio ‘no’ alla proposta della Rai. Tutt’altro”.

Prof Maria Rosa Petolicchio: “Il Collegio? Parabola discendente”

Non solo, la prof parabola Maria Rosa Petolicchio si è espressa anche sulla nuova edizione de Il Collegio dicendo: “che la parabola fosse discendente si era intuito dall’anno scorso. Si tratta di schemi ripetitivi e quest’anno si voleva imprimere un cambiamento, anche se non capisco quale sia stato, fatta eccezione per l’esclusione di molti professori storici. Se questo cambiamento porterà a qualcosa di buono, ben venga per loro, ma onestamente fatico a credere che fossimo noi l’anello debole”. Oltre alla prof Petolicchio anche i prof Raina e Carnevale sono stati esclusi dalla settimana edizione. Unica eccezione il prof Maggi su cui ha detto: “con Maggi componevamo un quartetto forte, il programma lo abbiamo fatto crescere noi e lo dico senza presunzione. Non pensavo mi potessero destituire così”.

Infine la prof ha voluto fare un in bocca al lupo a tutti quelli che lavorano al programma: “a tutte le persone dietro le quinte, per quei pochi rimasti, auguro tutto il bene del mondo. Del calo del programma non mi sorprendo e non mi può nemmeno dispiacere più di tanto. Mentirei se non dicessi di essermi sentita trattare male”.











