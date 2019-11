Prof Maria Rosa Petolicchio/ Tempo di vendette e rivincite… (Il Collegio 4)

Tempo di vendette e rivincite per la prof Maria Rosa Petolicchio, ormai icona de Il Collegio 4. La docente di Matematica infatti preparerà i ragazzi in vista degli esami finali e potrà improvvisarsi collegiale. Ai protagonisti il compito di vestire i panni da insegnante per un ripassone generale che dovrebbe essere utile per tutti coloro che hanno bisogno di fissare nella mente tutti i concetti più importanti. Per la Petolicchio invece vorrà dire avere l’opportunità di ripagare la classe con la sua stessa moneta: farà la disturbatrice, seduta fra i ragazzi. Si lancerà anche nel verso di qualche animale? Una domanda che i fan si stanno facendo nelle ultime ore, per via di quanto avvenuto la scorsa settimana durante la gita scolastica. Nel frattempo la professoressa ci svela un piccolo dettaglio del suo vissuto personale: “Con il Presidente del mio cuore… che emozione. Il Presidente Pertini tra me e il caro collega prof Maggi sulla panchina de Il Collegio. Sogno o son desta?”, scrive. Il post mostra infatti un palese fotomontaggio. Non è l’unico comunque, visto che alcuni giorni prima ha condiviso un altro fotomontaggio inserendo se stessa e il collega in una foto di gruppo dell’82, con un sorridente Pertini.

Prof Maria Rosa Petolicchio, Il Collegio 4: le edizioni passano ma le mode non cambiano

Le edizioni passano, le mode cambiano, ma la prof Maria Rosa Petolicchio è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori anche ne Il Collegio 4. Per l’insegnante questi giorni sono stati pieni di nostalgia, visto che fra i post pubblicati su Instagram troviamo anche un breve momento che riguarda il suo debutto nel reality. “Il primo Collegio non si scorda mai”, scrive riferendosi al suo ingresso avvenuto nella seconda edizione. Dalla risposta sempre pronta, la docente non sfugge nemmeno alle domande più scomode. Qualcuno ha deciso infatti di commentare uno scatto che immortala la prof, al fianco del collega Andrea Maggi, pronti per partire per la casera in cui i ragazzi hanno fatto l’ultima gita. “Ma quanto è bassa?”, ha chiesto lo sconosciuto. “Un metro e mezzo”, ha risposto subito la Petolicchio senza aggiungere niente altro. In realtà la sua frase più gettonata è un’altra: “Per gentil cortesia”, un vero e proprio tormentone per tutti i fan di ‘Peto’, come l’ha ribattezzata Mario Tricca.

