Prof religione invia immagini oscene ad alunni/ Accusato anche di molestie: sospeso

E’ finito nei guai un giovane professore di religione di una scuola Piacenza. Tutta colpa di una serie di immagini oscene con i propri alunni, quasi tutti minorenni; inoltre, come riferisce Fanpage, si starebbe indagando anche su probabile molestie da parte dello stesso prete verso i ragazzi. Sulla vicenda, decisamente delicata in quanto sono coinvolti dei minori, sta indagando la Procura della repubblica di Piacenza, e intanto lo stesso professore di religione è stato sospeso dall’insegnamento da circa una settimana.

Diversi i quotidiani che hanno riportato la notizie in queste ore, a cominciare dal giornale “Libertà”, che fornisce una serie di dettagli, a cominciare dal fatto che, ad accendere un faro sulla vicenda siano stati i genitori, che hanno presentato un esposto dopo che uno studente avrebbe appunto raccontato ai suoi cosa accadesse presso l’istituto piacentino.

IMMAGINI OSCENE AD ALUNNI: INDAGINI IN CORSO

Secondo lo stesso quotidiano, oltre allo scambio di materiale vietato, si sarebbero verificati anche degli incontri fuori dalla scuola fra gli studenti e l’insegnante, e pare che alcuni alunni, tutti maschi, avrebbero subito delle molestie (fortunatamente non abusi). Nei prossimi giorni l’insegnante di religione, al suo secondo anno presso l’istituto superiore di Piacenza, sarà sentito dai vertici della stessa scuola, in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti restrittivi o che lo stesso possa tornare in cattedra. «La diocesi di Piacenza – si legge in una nota – auspicando e incoraggiando che si faccia piena luce sulla vicenda, esprime fiducia nell’operato degli organi competenti e assicura profonda vicinanza a chi è stato coinvolto come pure a tutta la comunità scolastica. Si coglie l’occasione per ricordare il serio impegno della Chiesa piacentino-bobbiese per promuovere al suo interno ambienti ecclesiali sicuri mediante percorsi di prevenzione agli abusi e di formazione, promossi dal Servizio diocesano tutela minori attivo in diocesi dal novembre 2019». Sono attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA