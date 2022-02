Prof rimprovera alunna con pancia fuori “Sei sulla Salaria?”/ Liceo Righi protesta

Scatta la protesta presso il liceo Righi di Roma, dopo che una prof ha ripreso una ragazza con la pancia di fuori, dicendole «Ma che stai sulla Salaria?». La 16enne, come ricorda il Corriere della Sera, sarebbe stata apostrofata dalla docente che avrebbe alluso al mestiere più antico del mondo, visto che la Salaria è frequentata solitamente da prostitute, ed era stata pizzicata in un momento di pausa fra le lezioni mentre stava registrando assieme a dei compagni un video su TikTok, la popolare app di filmati brevi.

E così che, una volta che è iniziata a circolare la notizia, gli studenti del Righi, da anni primo liceo scientifico della Capitale secondo i punteggi della classifica Eduscopio, hanno deciso di organizzare una protesta, e oggi si recheranno in aula con pantaloncini corti, gonne e ombelico in bella vista. «Infrangeremo il dress code in solidarietà della nostra compagna», ha fatto sapere, come riferisce il Corriere della Sera, il Collettivo studentesco Ludus dello stesso liceo scientifico, «Domani mattina (oggi ndr) ci presenteremo a scuola con pantaloncini corti, gonne, pancia e braccia scoperte», aggiunge Luca del Collettivo Ludus.

“STAI SULLA SALARIA?”, LA PROTESTA DEL LICEO RIGHI: “NON C’E’ UN CLIMA TESO”

La decisione è stata presa via Zoom dopo una riunione «molto partecipata nonostante fosse la sera di San Valentino – aggiunge ancora Luca – eravamo circa 250 ragazzi», specificando inoltre che il Collettivo potrebbe anche aggiungere un’ora di sciopero sempre durante la mattinata di oggi. «Non c’è un clima teso – ha continuato ancora Luca, studente dell’ultimo anno – solo irritazione per un gesto becero. I professori sono rimasti molto sul vago non sapendo nel dettaglio cosa è successo, hanno difeso la professoressa più per una questione di solidarietà. Il gesto è comunque stato grave e lo hanno riconosciuto». La vicenda è stata discussa da alcuni professori con gli alunni, e la stessa è ora sotto la lente d’ingrandimento della preside Cinzia Giacomobono.

