Prof schiaffeggia e strattona alunno per mascherina/ Video choc in scuola a Salerno

Un docente ha schiaffeggiato un alunno e lo ha poi strattonato, perchè lo scolaro non voleva indossare la mascherina. L’episodio, inqualificabile, ci giunge da una scuola superiore del comune di Teggiano, in provincia di Salerno (Campania), ed è stato filmato da almeno due compagni di scuola della vittima, che hanno poi messo in rete il video. Nel giro di poche ore è divenuto virale arrivando alle principali testate giornalistiche online. Come si può notare dal video che trovate più in basso, si vede un professore in piedi parlare con un alunno seduto; ad un certo punto parte uno schiaffone, poi una strattonata per il collo, il tutto, davanti agli altri alunni decisamente increduli. Nel video si sentono anche le parole del professore, che rivolgendosi al suo alunno gli dice “Sbagli tu? Allora sbaglio pure io”, e via con lo schiaffone. Dopo di che si vede il prof che strattona il ragazzo per poi continuare a ripetergli “Hai capito?”.

DOCENTE SCHIAFFEGGIA ALUNNO PER MASCHERINA: ECCO IL VIDEO

Almeno due i video pubblicati in rete, da due inquadrature diverse, fra cui uno che sembrerebbe provenire dallo studente subito dietro a quello aggredito. Da sottolineare anche la reazione del ragazzo, che non ha reagito, incassando i colpi senza dire nulla, senza dubbio un comportamento da premiare vista la violenza a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane soprattutto da parte di ragazzi/ragazzini. In base a quanto riporta vesuviolive.it, sembra che qualche compagno di classe dell’alunno aggredito abbia esortato il professore a smetterla, ma questi ha voluto dare una lezione al giovane, facendogli capire con le maniere sbagliate che la mascherina va sempre indossata. Come detto sopra il video è divenuto in breve tempo virale ed è logico pensare che nelle prossime ore verranno presi provvedimenti nei confronti dello stesso insegnante; se da una parte è vero che le mascherine vanno sempre indossate (sempre che lo schiaffo sia stato dato per quel motivo), dall’altra è vero che la violenza non deve mai essere usata, soprattutto da una persona come un professore che è un pubblico ufficiale e che dovrebbe dare il buon esempio in ogni caso.





