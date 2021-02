Prof si fa pettinare in classe da alunna: video virale/ Eluse norme anti-Covid, lei…

Il video di una prof che si fa pettinare in classe da una alunna durante la lezione è diventato prontamente virale e destinato a far discutere. E’ accaduto a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, dove l’insegnante e sindaco (M5s) del comune, Ida Carmina, è stata immortalata da un suo studente – a sua insaputa – mentre una alunna le piastrava i capelli in aula. Il filmato ha inevitabilmente acceso l’opinione pubblica che si è ritrovata prontamente divisa sulla vicenda, tra chi ha preso le difese della docente e chi invece ha contestato il non rispetto delle norme anti-Covid. Oltre a farsi immortalare con tanto di mascherina abbassata, la prof-sindaco era infatti particolarmente vicina alla studentessa che le piastrava i capelli, eludendo così anche la regola del distanziamento sociale in piena pandemia.

Le immagini che la vedono protagonista hanno fatto rapidamente il giro del web. Il filmato in oggetto, assolutamente amatoriale, stando a quanto riferisce Fanpage sarebbe stato probabilmente realizzato di nascosto da qualche altro studente per puri motivi goliardici (CLICCA QUI per il video).

PROF SI FA PETTINARE IN CLASSE DA ALUNNA: VIDEO VIRALE DIVIDE L’OPINIONE PUBBLICA

In un momento in cui la riapertura delle scuole semina il nuovo timore di una impennata di casi da Covid, ecco che arriva il video della prof-sindaco di Porto Empedocle destinato a far discutere. A quanto pare la donna non ha voluto commentare la vicenda ai giornali locali ma si è limitata a definirsi “amareggiata per quanto successo”. A far discutere è soprattutto la vicinanza alla studentessa e la mascherina indossata in maniera sbagliata in piena pandemia. Online però c’è anche chi la difende a spada tratta. Un utente ha commentato su Facebook, dove si è diffuso il video diventando presto virale: “Non mi scandalizzo per il momento che Ida Carmina ha avuto con i suoi alunni, mi scandalizza invece la malizia di coloro che hanno usato quel video per deridere e screditare il sindaco”. E c’è chi la giustifica riconoscendo in questo il suo consueto modo di fare: “Lei è così. la vedi sempre in paese a parlare con le persone, anche con i suoi studenti che incontra in strada. La trovi seduta sulla panchina tra gli altri cittadini a parlare di tutto. Lo ha fatto senza alcuna malizia”.

