Professor Andrea Maggi/ Perchè era assente nell’ultima puntata? (Il Collegio 4)

L’assenza del professor Andrea Maggi si è fatta sentire nella precedente puntata de Il Collegio 4. Il docente infatti non ha potuto prendere parte alla vita del reality a causa di suoi impegni personali, così ha inviato una sostituta, la professoressa Pino. Sulle prime i ragazzi hanno gradito la sorpresa, vista la bellezza dell’insegnante. Poi però qualcosa è andato storto, soprattutto per George Ciupilan, per via dei contrasti con la docente sul tema femminismo. Il prof Maggi comunque ha deciso di far sentire la sua presenza alla classe, grazie ad una lettera in cui si è rivolto con estremo affetto a tutti gli allievi. “In questi giorni, lontano dal Collegio, provo una grande tristezza. La causa è una sola: ho una profonda nostalgia di tutti voi”, dice all’inizio del suo scritto. Poi elenca i pregi di tanti, dal sorriso di Gabriele Montuori al ciuffo di Francesco Cardamone, passando per la determinazione di Mariana Aresta e il tormentone di Gianni Musella, Torino Capitale. “Voi siete il futuro e attraverso lo studio e l’impegno dovete scoprire la bellezza racchiusa nei vostri cuori”, conclude citando poi la frase La bellezza salverà il mondo che lo scrittore russo Fëdor Dostoevskij farà dire al pricipe Miškin nel suo L’idiota. Clicca qui per guardare il video con la lettera del professor Andrea Maggi.

Professor Andrea Maggi, Il Collegio 4: che nostalgia!

Chi ha nostalgia del professor Andrea Maggi si è dovuto accontentare di non seguirlo ne Il Collegio 4, almeno per la puntata della scorsa settimana. Ci sono forti possibilità che il docente ritorni in aula già nell’appuntamento di questa sera, anche se il promo non ci ha ancora svelato nulla sul suo ritorno. Intanto scopriamo grazie a Instagram che il docente di Italiano ha ricevuto in questi giorni l’album del programma. Felice ed emozionato come un tempo, Maggi si è concesso di scartare la raccolta di figurine condividendo il momento con tutti i suoi ammiratori. “Mi sembra di essere bambino. Vediamo che cosa ho trovato”, dice aprendo la bustina di figurine, rimanendo poi deluso nel vedere che la prima emersa dal mazzetto non riguarda se stesso ma un allievo, Francesco Cardamone. Clicca qui per guardare il video di Andrea Maggi. Riguardo alla sua assenza, scopriamo invece che il professore ha ricevuto la visita di alcuni amici durante il periodo lontano dalla trasmissione. “Uno di questi è il signore che vedete di fronte a me nella foto, Enzo Bearzot”, dice parlando dell’allenatore degli Azzurri che nell’82 ha vinto la Coppa del Mondo in Spagna. Nello scatto inoltre sono presenti due bambini, Andrea e Federico, due fratelli. Il primo è il maggiore: “vuole tanto bene a suo fratello Federico. Non glielo dice mai e forse dovrebbe dirglielo più spesso”, dice Maggi rivelando di avere a sua volta un fratello con lo stesso nome. Caso vuole che compisse gli anni lo scorso lunedì: “Ti voglio tanto bene, te ne ho sempre voluto e te ne vorrò sempre”, scrive rivelando che la foto in realtà è un fotomontaggio di Giulio Masieri. Clicca qui per guardare la foto di Andrea Maggi.

