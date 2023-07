Professor T, seconda stagione su Rai 2/ Anticipazioni puntate 28 luglio: Jasper Tempest va in analisi!

Professor T, anticipazioni seconda stagione su Rai 2: le trame dei primi due episodi

Torna su Rai 2 in prima serata la serie televisiva britannica ‘Professor T‘. La prima stagione è andata in onda nell’autunno 2022 ed ora ci attendono 6 nuove indagini per il professor Jasper Tempest, un criminologo affetto da OCD. Questa sera, 28 luglio 2023, vanno in onda i primi due episodi: quali sono le anticipazioni?

Storia vera La ragazza e l'ufficiale: l'amore ai tempi della Prima Guerra Mondiale/ La serie finisce...

Nel primo episodio della seconda stagione, dal titolo ‘Anello di fuoco’, la polizia è impegnata ad indagare su un incendio doloso in una casa di studenti. Intanto il Professor T ha un incubo ricorrente e decide di andare in analisi. Nel secondo episodio, dal titolo ‘Omicidi in maschera’, un avvocato e la sua seconda moglie vengono trovati morti. Il caso ha delle inquietanti analogie con un duplice omicidio accaduto 15 anni prima e seguito proprio dall’avvocato. La polizia sospetta che l’autore del crimine sia lo stesso uomo che 15 anni prima è stato condannato.

Ricky Tognazzi e Simona Izzo "piattaforme privilegiano registi giovani"/ "Per fortuna il lavoro non ci manca"

Professor T, novità nel cast e i protagonisti della serie

Nella seconda stagione ritroviamo il cast che è stato protagonista nella prima. Jasper Tempest, protagonosta principale, è interpretato da Ben Miller. La new entry di stagione è Juliet Stevenson, protagonista anche nella serie Secret Invasion. Di seguito tutti gli attori con i rispettivi personaggi: Ben Miller è Jasper Tempest. Emma Naomi è Lisa Donckers, ispettrice di Polizia ed ex studentessa del Professore. Barney White è Dan Winters, Ispettore di Polizia.

Frances de la Tour è Adelaide Tempest la madre di Jasper. Andy Gathergood è Paul Rabbit ispettore di polizia.Sarah Woodward è Ingrid Snares.Juliet Aubrey è Christina Brand: commissario di Polizia. Douglas Reith è il rettore dell’Università. Juliet Stevenson è la dottoressa Helena Goldberg. La serie originale arriva dal Belgio, dove è andata in onda per tre stagioni, dal 2015 al 2018.

Chicago PD 10, anticipazioni puntata 28 luglio 2023/ Grave accusa per Sean ma le prove non bastano

© RIPRODUZIONE RISERVATA