Professore per amore/ Su Rai 3 il film con Hugh Grant (oggi, 27 agosto 2019)

Professore per amore, il cui titolo originale è The rewrite, andrà in onda il 27 agosto alle ore 21.20, su Rai 3. Si tratta di una commedia sentimentale diretta da Marc Lawrence, regista di altri film famosi come Che fine hanno fatto i Morgan? e Scrivimi una canzone. Il cast include numerosi nomi celebri, primi fra tutti Hugh Grant, nel ruolo del protagonista Keith Michaels, e Marisa Tomei che interpreta Holly Carpenter. I due attori sono conosciuti per molte altre illustri opere cinematografiche: basti pensare a Notting Hill e Il diario di Bridget Jones per Grant, ed a Benvenuti a Sarajevo e The watcher per la Tomei. La fotografia è di Jonathan Brown, mentre la splendida colonna sonora è stata composta da Clyde Lawrence.

Professore per amore, la trama del film

Professore per amore è la storia di Keith Michaels, uno sceneggiatore che ha anche vinto il Premio Oscar ma che in seguito, pian piano, è andato incontro a un inesorabile declino della propria carriera. Per aiutarlo ad accumulare un po’ di denaro, la sua agente gli propone un incarico presso l’Università di Binghamton a New York: Keith, cioè, dovrà insegnare scrittura creativa. Il protagonista ha un flirt con una delle studentesse, ma alla fine si innamora di Holly, donna con due figlie e due lavori part-time. La giovane ha un sogno nel cassetto, ovvero quello di diventare scrittrice. Michaels sa che l’Università non prevede relazioni tra docenti e studenti, ragion per cui lascia l’insegnamento per dedicarsi alla vita con Holly. Solo alla fine viene reintegrato nel proprio ruolo di professore e riscopre, insieme alla sua nuova compagna, dei valori in cui non sembrava credere più.

