Una controversa e sorprendente proposta è stata recentemente avanzata da un professore dell’Università di New York, Scott Galloway, il quale sostiene con fermezza che sarebbe opportuno interrompere il pagamento delle pensioni ad almeno un terzo degli anziani attuali; l’affermazione – sicuramente provocatoria – si basa sulla convinzione che una percentuale importante dei beneficiari appartenga alla fascia più benestante della popolazione e, di conseguenza, non abbia bisogno realmente di questi sostegni economici.

Durante un’intervista rilasciata nel suo podcast, l’eccentrico docente ha infatti dichiarato: “Stiamo discutendo della generazione più ricca nella storia dell’umanità”, riferendosi esplicitamente ai cosiddetti baby boomer che oggi godono della pensione, aggiungendo con tono provocatorio che annualmente “1,2 trilioni di dollari vengono trasferiti da giovani in crescente difficoltà economica a persone che, in numerosi casi, non ne hanno alcuna necessità”, mettendo così in evidenza un’anomalia radicata, considerando che negli Stati Uniti (analogamente a quanto accade nel nostro Paese) il futuro del sistema previdenziale appare decisamente incerto e, secondo le previsioni, senza una radicale riforma dell’intero apparato, i fondi di sostegno potrebbero esaurirsi completamente entro il 2035.

Secondo il professore, il sistema delle pensioni americano era stato originariamente concepito come un meccanismo virtuoso di redistribuzione della ricchezza, ma ha paradossalmente finito per funzionare nella direzione opposta, favorendo coloro che già godono di ampie disponibilità economiche; i dati forniti dalla Federal Reserve sembrano confermare questa visione, rivelando come il 10% più benestante della popolazione possieda un patrimonio netto pari a circa 7,8 milioni di dollari, cifra che renderebbe l’eventuale perdita di un sussidio mensile praticamente irrilevante.

E un altro aspetto controverso messo in luce dal professore riguarda l’esistenza di un tetto fiscale sulle pensioni negli Stati Uniti, che entro il 2025, limiterà la tassazione ai primi 176.100 dollari di reddito, creando così una situazione paradossale in cui, di fatto, un amministratore delegato con compensi milionari contribuisce al sistema nella stessa misura di un professionista appartenente alla classe media.

Il professore sul sistema pensioni: una proposta controversa per salvaguardare la giustizia generazionale

Secondo il professore, le proposte più popolari per affrontare i gravi problemi finanziari della previdenza sociale americana come l’eliminazione del limite massimo per i redditi superiori a 400.000 dollari, non risulterebbero sufficienti, in quanto riuscirebbero solamente a ritardare il collasso inevitabile, offrendo una soluzione temporanea a un problema strutturale che richiede invece interventi ben più radicali e coraggiosi.

In questo contesto, diverse organizzazioni, tra cui il Manhattan Institute, un think tank di orientamento conservatore, sostengono parzialmente la tesi provocatoria avanzata dal professore Galloway: mantenere intatti le pensioni per gli anziani che godono di alto reddito comporta inevitabilmente una redistribuzione regressiva delle risorse, fenomeno che secondo l’accademico rappresenta “uno dei più massicci e ingiusti trasferimenti di ricchezza intergenerazionali della storia moderna”.

La proposta – a dir poco audace – avanzata dal docente universitario tocca indubbiamente un punto nevralgico nel dibattito pubblico americano e in un numero crescente di paesi occidentali alle prese con simili problematiche demografiche ed economiche, inducendo i critici a chiedersi se la previdenza sociale dovrebbe continuare ad essere considerata un diritto universale garantito esclusivamente dal versamento dei contributi durante la vita lavorativa, oppure, trasformarsi in un sistema flessibile e personalizzato, calibrato sulle effettive esigenze economiche di ciascun anziano.