Professoressa morta di covid durante lezione in streaming/ “Non mi sento bene” poi…

Una professoressa è morta mentre stava tenendo una lezione in diretta streaming con i suoi alunni. Una vicenda drammatica che ci giunge dall’Argentina, e precisamente dalla capitale, Buenos Aires. La vittima aveva 46 anni e si chiamava Paola De Simone; aveva contratto il coronavirus nelle scorse settimane, infettata dal marito, che di professione fa il medico in un reparto di terapia intensiva, un lavoro dove è facile essere contagiati dal covid. Fatto sta che la signora De Simone era online, svolgendo una lezione sull’applicazione per le chat di gruppo Zoom, quando è appunto collassata al suolo. Secondo quanto sottolineato dai colleghi de Il Fatto Quotidiano, la donna era apparsa ai suoi alunni fin da subito debole e con un respiro affannato, chiaro indizio di un problema respiratorio. Stando a quanto riferito dal quotidiano argentino El Clarin, l’insegnante avrebbe poi subito un problema al cuore, un evento cardiovascolare acuto, che l’avrebbe fatta stramazzare al suolo nel giro di pochi minuti, subito dopo aver detto ai suoi alunni di non sentirsi bene.

PROFESSORESSA MORTA IN DIRETTA STREAMING: IL COMUNICATO DELL’UNIVERSITA’

Quello della signora De Simone potrebbe trattarsi di un caso di coronavirus trascurato. La stessa insegnante, infatti, aveva raccontato attraverso i social di aver accusato i primi sintomi dell’infezione durante il mese di luglio, praticamente una sessantina di giorni fa, e da allora aveva iniziato a peggiorare in maniera inesorabile: possibile che nessun medico l’abbia visitata? O magari la stessa professoressa non voleva recarsi da un dottore? Fatto sta che alla fine l’insegnante è morta quasi in diretta streaming, davanti ai suoi alunni. “Con profondo dolore – la nota diramata dall’università Uade dove lavorava la vittima – dobbiamo annunciare la scomparsa di Paola Regina De Simone, insegnante di Scienze politiche e Relazioni Internazionali. Paola era una docente appassionata e instancabile, professionista eccellente e grande persona, con oltre 15 anni di insegnamento nella nostra università. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, in un momento così drammatico rivolgiamo le condoglianze di tutta la nostra comunità accademica. Vi chiediamo di onorare con rispetto e gratitudine la memoria di Paola”.



