Professori a scuola con la gonna/ Monta la protesta anti-discriminazioni

Sta spopolando in Spagna l’hashtag #LaRopaNoTieneGenero, una protesta da parte di alcuni professori di sesso maschile, che hanno deciso di abbandonare i pantaloni durante le loro lezioni, indossando la gonna, per combattere gli stereotipi di genere e aderire all’iniziativa anti discriminatoria dal titolo “Bisogna educare alla diversità”. La ‘campagna’ è scattata alla fine del 2020, un po’ in sordina forse per via della pandemia, ma in queste ultime settimane ha preso letteralmente il volo come riferisce TgCom24.it, e sta impazzendo sui social, con un’adesione sempre più alta da parte dei professori.

Acr Messina: indagati due calciatori per violenza sessuale/ Minorenne abusata

Un progetto nato dopo che Mikel Gomez, studente iberico, era stato cacciato di classe per essersi recato in aula con una gonna. A far scattare il movimento è stato il professor Jose Pinas, che a novembre dell’anno scorso aveva postato su Twitter una foto mentre indossava una gonna: “Molti insegnanti hanno guardato dall’altra parte – scriveva il docente – io voglio unirmi alla causa di Mikel, che è stato espulso e mandato dallo psicologo”.

SEID VISIN, MORTO SUICIDA L'EX MILAN/ Scriveva: “Su di me gli sguardi schifati”

PROFESSORI A SCUOLA CON LA DONNA A SOSTEGNO DEL GIOVANE STUDENTE ESPULSO

Il giovane aveva denunciato il suo accaduto attraverso un video pubblicato su TikTok, e in poche mesi il suo video denuncia ha totalizzato due milioni di visualizzazioni facendo diventare virale la sua storia di discriminazione. A distanza di circa 7 mesi da quegli eventi, l’hashtag #LaRopaNoTieneGenero (I vestiti non hanno genere), è entrato in trend sui social, e sono numerosi i professori che hanno deciso di recarsi a scuola con la gonna, come ad esempio Manuel Ortega e Borja Velaquez, due insegnanti della scuola elementare Virgen de Sacedon a Valladolid.

ARRESTATO FIGLIO BOSS ALLERUZZO/ Mafia, uccise sorella per riscattare onore famiglia

In questo caso si è trattato di una risposta ad un episodio di bullismo nei confronti di un loro alunno, che aveva ricevuto insulti omofobi perchè indossava una t-shirt con un personaggio degli anime. “Per una scuola che educa al rispetto, alla diversità, alla coeducazione e alla tolleranza”, il commento di Velaquez su Twitter, “Vestiti come vuoi! Ci uniamo alla campagna #LaRopaNoTieneGenero”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA