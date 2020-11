Professori Amici 20 ed.2020-2021/ Lorella Cuccarini e Arisa le novità: disciplina e..

I PROFESSORI DI BALLO DI AMICI 2020/2021

Chi sono i professori di Amici 20? Ci sono due novità importanti nel corpo docente della scuola di Amici di Maria De Filippi che riapre i battenti oggi, sabato 14 novembre, con l’assegnazione dei 16 banchi. Sia tra gli insegnanti di canto che tra i professori di ballo c’è una novità. Ad insegnare danza, oltre alle veterane Alessandra Celentano e Veronica Peparini, infatti, arriva Lorella Cuccarini. Con una carriera straordinaria alle spalle come ballerina, la Cuccarini che prende il posto di Timor Steffens, è stata scelta da Maria De Filippi come insegnante di danza. Con la Celentano, cercherà di trasmettere disciplina e serietà, doti fondamentali per poter avere una lunga carriera. Con il ruolo di insegnante di Amici, Lorella Cuccarini torna a Mediaset e dà vita ad un nuovo percorso artistico dopo l’addio alla Rai al termine dell’esperienza come conduttrice de La vita in diretta.

I PROFESSORI DI CANTO DI AMICI 2020/2021

Novità anche tra gli insegnanti di canto di Amici 20. Dopo l’addio di Stash dei The Kolors, Maria De Filippi ha deciso di puntare su una delle voci più belle della musica italiana. Accanto ai confermatissimi Rudy Zerbi, veterano della scuola e Anna Pettinelli, infatti, ci sarà anche Arisa la cui carriera ha preso il via da Sanremo Giovani. Per Arisa non è la prima esperienza all’interno di un talent. La cantante, infatti, è stata già giudice di X Factor. Il suo ruolo, stavolta, è decisamente diverso, ma anche nella scuola di Amici è pronta a mettere a disposizione degli allievi la sua esperienza. Con l’arrivo di Arisa e Lorella Cuccarini, dunque, il corpo degli insegnanti di Amici diventa prevalentemente femminile. Rudy Zerbi, infatti, resta l’unico insegnante uomo della scuola: riuscirà a cavarsela?



