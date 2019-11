PROFESSORI AMICI 2020/ Chi sono? Anna Pettinelli e la Celentano le più temute

Maria De Filippi, dopo aver fatto entrare i 17 banchi, spiega il regolamento ai ragazzi che saranno chiamati ad esibirsi singolarmente, in gruppo, ma anche a non esibirsi perché i professori hanno le idee chiare. Si passa così alla presentazione dei professori. Tutto confermato tra gli insegnanti di danza: nella scuola tornano Alessandra Celentano, pronta ad incutere timore negli allievi, Veronica Peparini e Timor Steffens. Tra i professori di canto, invece, sono stati confermati Rudy Zerbi e Stash dei The Kolors mentre la novità è Anna Pettinelli. Dopo aver fatto entrare tutti gli insegnanti, Maria De Filippi consegna il registro dove annoteranno presenze, voti e provvedimenti disciplinari. Tra tutti gli insegnanti, la più emozionata è sicuramente Anna Pettinelli pronta a non fare sconti a nessuno e tra le più temute insieme alla Celentano (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

PROFESSORI AMICI 2020, CHI SONO? ALEX BRITTI GRANDE ASSENTE

Professori Amici 2020? Scopriremo tra poco, con la prima puntata della nuova edizione del talent show, chi siederà dietro il bandone degli insegnanti che saranno chiamati a prendere per mano gli alunni per portarli avanti nei prossimi mesi fino al prossimo serale. Maria De Filippi deve aver pensato che la squadra che vince non si cambia e così ecco che i suoi professori che torneranno, quasi al completo, anche in questa nuova edizione dopo il successo della scorsa. Secondo le prime anticipazioni rivelate in rete dal Vicolo delle News e dai presenti alla registrazione di ieri pomeriggio, sembra proprio che la sanguinaria non abbia fatto a meno di Rudy Zerbi ormai suo collega e collaboratore da anni, e nemmeno del suo pupillo Stash che tornerà in versione professore dopo il successo dello scorso anno. Con loro però non ci sarà Alex Britti. Il cantautore lo scorso anno aveva regalato un tocco di classe e maestria al programma ma ad Amici 2020 lascerà il suo posto ad Anna Pettinelli.

PROFESSORI AMICI 2020, CHI SONO? ALESSANDRA CELENTANO CONFERMATISSIMA

Proprio la speaker è la novità di questa edizione numero 19 che prenderà il via oggi con cantanti e ballerini pronti a guadagnarsi un posto al serale tenendosi stretto il banco che otterranno proprio oggi nella puntata dedicata alla formazione della classe. E il ballo? La sezione parte già svantaggiata con soli “7 ballerini” e due rimasti appesi in attesa di responso che arriverà, molto probabilmente, la prossima settimana. Per loro ci sarà bisogno di superare l’ostacolo più grande del programma ovvero quello di Alessandra Celentano. Alla storia insegnante si uniranno ancora Veronica Peparini, che si avvarrà dell’aiuto di Andrea Muller, e Timor Steffens, piacevole sorpresa dello scorso anno. Il resto lo scopriremo solo settimana dopo settimana a cominciare da coloro che lavoreranno con i professori e finendo al loro ruolo, quasi nullo lo scorso anno, al serale.



