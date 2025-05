A pochi giorni dalla finale di Amici 24, la produzione del talent show sembra essere già in moto per la 25esima edizione. Il prossimo autunno, infatti, Maria De Filippi tornerà in onda con una nuova stagione, pronta alla formazione di nuova classe di giovani cantanti e ballerini, desiderosi di costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo. Nel frattempo, iniziano a circolare alcune indiscrezioni su possibili cambiamenti nel cast. In particolare, sarebbe in discussione il ruolo di Deborah Lettieri come insegnante.

Com’è noto, Deborah è arrivata quest’anno tra i prof di ballo di Amici, ma il suo ruolo ha diviso in pubblico. Difatti, da un lato, c’è chi l’ha trovata interessante e innovativa; ma, dall’altro, diversi spettatori non hanno apprezzato i suoi metodi. Nel corso dei mesi, ha avuto diversi scontri con Alessandra Celentano, arrivando a discutere con toni piuttosto accesi. Durante il Serale, però, il suo ruolo è diventato sempre meno centrale. Dopo aver perso tutti i suoi allievi alla quinta puntata, la sua presenza è sembrata più simbolica che altro. Proprio per questo, c’è chi pensa che l’anno prossimo potrebbe non essere riconfermata.

Deborah Lettieri fuori da Amici 25? I possibili sostituti

Dopo la finale di Amici 24, sul web sono iniziate a circolare diverse voci, ma ce n’è una che sembra farsi spazio più delle altre: quella dell’addio di Deborah Lettieri. A quanto pare, la prof starebbe pensando di lasciare il programma per tornare a dedicarsi ad altri progetti, salutando così la cattedra di Canale 5 dopo solo un anno. Ma, se la notizia dovesse rivelarsi veritiera, chi potrebbe prendere il suo posto? Secondo SocialMediaLife.it, ci sarebbero due possibili candidati: Angelo Madonia e Raimondo Todaro. Angelo, com’è noto, è stato recentemente ‘cacciato’ da Ballando con le stelle a causa di alcune tensioni con la sua partner, Federica Pellegrini.

A poche puntate dalla finale, la produzione di Ballando ha deciso all’improvviso di cambiare maestro alla Pellegrini, lasciando di stucco sia Madonia che il pubblico. Da quel momento, Angelo è rimasto fuori dal programma, a cui era legato da anni. Per quanto riguarda Todaro, invece, è stato proprio lui a lasciare il posto a Deborah ad Amici, dopo tre edizioni da professore. Insomma, per entrambi approdare ad Amici sarebbe una vera rivincita. Dunque, non resta che attendere per capire come cambierà il cast di Amici 25.