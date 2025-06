Mancano ancora alcuni mesi all’inizio di Amici 25, ma le indiscrezioni sulla prossima edizione sono in fermento. A poche settimane dalla proclamazione dell’ultimo vincitore del talent, i lavori sono già in corso per la formazione della nuova classe che, come ogni anno, avviene attraverso i casting. Se questi sono, dunque, già in corso, resta da capire quali saranno i professori di Amici 25. L’indiscrezione, che secondo alcuni è quasi certezza, è che uno dei posti alla cattedra dei prof di ballo sarà liberato.

Chi è Veronica Peparini/ "Amici? Ho sempre avuto un buon fiuto per i talenti. Andreas? Sono felicissima"

Deborah Lettieri pare infatti andrà via e lascerà il ruolo di professore e coach di Amici dopo una sola edizione, il che ha inevitabilmente dato il via alle ipotesi su chi la sostituirà. I nomi non mancano: si è parlato di un possibile ritorno di Raimondo Todaro e anche dell’arrivo di un altro maestro di latino, Angelo Madonia. Nelle ultime ore si fa tuttavia avanti un altro nome: quello di Veronica Peparini.

Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Peparini e i figli Daniele e Olivia/ "Inutile portare rancore"

Veronica Peparini torna come professore di Amici 25 (e non da sola)?

La coreografa e ballerina è un volto storico del programma, che è già stata professoressa di Amici per molti anni e, nello scorso anno, è tornata come giudice delle gare domenicali in più di un’occasione. Stando a quanto fa sapere Novella 2000, Veronica sarebbe in lizza per tornare ad occupare la cattedra di Amici 25 ma, in lizza, c’è anche un altro ex del programma, che abbiamo conosciuto come allievo: il suo compagno Andreas Muller. Una coppia nella vita e nel lavoro, che si ritroverebbe a lavorare fianco a fianco ad Amici 25 in qualità di professori sarebbe una novità sicuramente gradita al pubblico del talent di Canale 5. Al momento restano solo indiscrezioni che saranno smentite o confermate nei prossimi mesi.