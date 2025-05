Le prenotazioni turistiche in Giappone sono in forte calo a causa di una funesta profezia. Sembra uno scherzo, ma è quanto sta realmente accadendo in queste settimane presso i tour operator e le strutture ricettive nipponiche, che vedono un calo dei turisti stranieri a causa di una possibile tragedia che si dovrebbe verificare il prossimo 5 luglio, fra circa un mese e mezzo, proprio in Giappone.

Il tutto, come riferisce il tabloid britannico Guardian, nacque nel lontano 1999, quando venne pubblicata la graphic novel The Future I Saw (“Il futuro che ho visto”), in cui si predice appunto un disastro il prossimo 5 luglio 2025. Peccato, però, che dalle parole si sia passati ai fatti, e numerosi turisti abbiano iniziato a disertare il Paese, con le compagnie aeree che avrebbero addirittura tagliato decine di voli per il Giappone.

La “colpa” indiretta o meno non sta noi a dirlo, è dell’artista Ryo Tatsuki, una giapponese che sta danneggiando involontariamente la sua stessa nazione e il suo stesso popolo. Nel 1999 con la sua graphic novel The Future i Saw, predisse uno degli eventi più disastrosi della storia, lo tsunami del 2011 in Giappone, e con il secondo capitolo della sua “novella”, ha invece lanciato l’allarme per il 2025.

Non è chiaro di cosa si tratti, e non vi sono affatto basi scientifiche a supporto di questa tesi, ma il fatto che Tatsuki abbia predetto l’evento del 2011 — che causò più di 18.000 morti e uno dei disastri nucleari più gravi della storia dopo Chernobyl — sta alimentando le paure di molte persone, a cominciare da coloro che vorrebbero visitare il Giappone durante la prossima estate, ma che stanno forse aspettando di capire cosa accadrà il 5 luglio.

PROFEZIA BLOCCA TURISMO IN GIAPPONE: I DATI ELOQUENTI DELLE PRENOTAZIONI

La profezia è alimentata da una serie di post sensazionalistici, sottolinea ancora il Guardian, che invitano le persone a fare attenzione e a non uscire di casa nella data indicata del presunto disastro. Ma c’è di più perchè secondo quanto spiega Bloomberg, l’impatto della graphic novel non si sta facendo sentire solo in Giappone, ma anche in Corea del Sud, Taiwan e Hong Kong, con una diminuzione del 50% su base annua a Hong Kong, che arriva fino all’83% se si prendono in considerazione solo i mesi di giugno e luglio.

Secondo un’agenzia di viaggi, anche le vacanze di aprile e maggio sarebbero state influenzate dal manga, mentre la Greater Bay Airlines ha fatto sapere di essere rimasta molto sorpresa da questo calo di turisti, tenendo conto che durante la stagione della fioritura dei ciliegi, ma anche nelle vacanze di Pasqua, il flusso turistico è sempre molto elevato: “Ci aspettavamo che circa l’80% dei posti fosse occupato, ma le prenotazioni effettive hanno raggiunto solo il 40%” sono le parole di Hiroki Ito, direttore generale della filiale giapponese della compagnia aerea, riportate da Asahi Shimbun.

PROFEZIA BLOCCA TURISMO IN GIAPPONE: VIDEO E POST ALIMENTANO L’ALLARMISMO

Le autorità stanno lanciando appelli, chiedendo di ignorare questa profezia, ma al momento si tratta di una voce inascoltata. Un fatto sorprendente, soprattutto tenendo conto che, dopo il periodo post-Covid, i turisti in Giappone erano aumentati fino a 3,9 milioni: ma questa tendenza positiva rischia ora di fermarsi.

Come detto sopra, ad alimentare la fobia c’è tutta una serie di post online, a cominciare dai 1.400 video su YouTube segnalati dall’emittente giapponese NHK, che avrebbero raggiunto quota 100 milioni di visualizzazioni, contribuendo ad accrescere l’allarme circa una possibile eruzione vulcanica o un meteorite pronto a impattare sulla Terra. Non va dimenticato che il Giappone sorge sulla cosiddetta “Cintura di Fuoco”, una delle zone a più alta attività sismica del mondo.