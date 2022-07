Profezia di Ilary Blasi sul matrimonio con Totti/ “Non sopporteremmo un tradimento”

Ilary Blasi ospite al programma Belve, aveva già confessato che in caso di tradimento…

È ufficiale, dopo 17 anni di matrimonio, e ben 20 anni di storia d’amore, la favola ambientata a Roma, tra la regina della Mediaset Ilary Blasi e il “capitano”, Francesco Totti è ufficialmente finita. La loro storia d’amore aveva da sempre appassionato gli italiani, sin dall’inizi quando lui era calciatore e lei una show girl con tutto ancora da dimostrare. Anni di accuse sembravano non piegare la coppia che negli anni si è sempre dimostrata forte e decisa a rimanere insieme: da quelle di Fabrizio Corona, fino al quelle recenti d’inizio anno, ossia il gossip sulla presunta fine del matrimonio causata dalle corna che Totti avrebbe messo a Ilary.

In quell’occasione Ilary, ospitata al programma “Belve” su Rai Due, risponde alla domanda di Francesca Fagnani “La vostra coppia sarebbe in grado di superare il tradimento di uno o dell’altro?” senza esitare un secondo:”No, né de uno né dell’altro”. Poi ironizzando sul suo tatuaggio (le iniziali F e I), dice che nel caso di separazione potrebbe dare il nuovo significato di “Forza Italia” o trovare un nuovo fidanzato con nome che inizia per F. Chi lo avrebbe mai detto che la profezia di Ilary si sarebbe presto avverata?

La fine del rapporto tra Francesco Totti e Ilary Blasi: il tradimento, ma da parte di chi?

Come può una storia di 20 anni finire così? A quanto pare c’è lo zampino di un tradimento, e da entrambe le parti! Per ora nulla si può dire di certo a parte che la separazione sia ufficiale: all’Ansa infatti sono giunti due comunicati distinti che mostrano quanto la separazione tra i due sia netta. Ilary Blasi ha scritto: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato”. Francesco Totti invece: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”. Stando ai rumors nessuno dei due membri della coppia si può dire essere un membro fedele.

Francesco totti negli ultimi mesi sembrerebbe essersi dedicato a un nuovo sport e proprio li avrebbe conosciuto la sua nuova fiamma, con cui forse avrebbe tradito Ilary, si tratta della 34enne Noemi Bocchi. Il settimanale Chi avrebbe inoltre pubblicato prove della loro relazione segreta.

Ma un’altra news sta in queste ore circolando: ossia che sia stata Ilary a tradire il Capitano per prima, riportato da Dagospia e poi dalle anticipazioni di Chi, Totti avrebbe letto messaggi compromettenti sul telefono della moglie, da parte di un giovane con cui la Blasi si sarebbe vista durante la conduzione dell’Isola dei Famosi. Qual è la verità? Sicuramente verrà fuori!











