Profezia Nostradamus: “Morte Elisabetta nel 2022″/ “Carlo abdicherà e re sarà Harry”

Mario Gilbert Priester Reading qualche anno fa ha rivelato una possibile profezia di Nostradamus secondo cui la morte della Regina Elisabetta II sarebbe avvenuta proprio nel 2022. Lo scrittore inglese, scomparso nel 2017, aveva interpretato in questo modo alcune terzine del famoso astrologo francese. “La fine della Regina Elisabetta II avverrà quando avrà 96 anni intorno al 2022, cinque anni prima della durata della vita di sua madre. Il Principe Carlo avrà 74 anni nel 2022, quando diventerà finalmente Re”, questa la teoria come riportato da Biccy.

Le previsioni, però, non si sarebbero limitate alla data della morte della monarca, ma anche al futuro della corona inglese. In base all’interpretazione in questione, infatti, il regno del nuovo re, Carlo III, avrà un corso ridotto. “Il risentimento contro di lui della popolazione britannica, dopo il suo divorzio da Diana, principessa del Galles, ancora durerà. È per questo motivo che il suo regno non sarà lungo”, aveva previsto.

Profezia Nostradamus: “Morte Elisabetta nel 2022”. Il futuro re non è Carlo

Chi è realmente, allora, il futuro re d’Inghilterra, se non Carlo III? La profezia di Nostradamus, secondo l’interpretazione di Mario Gilbert Priester Reading, come riportato da Biccy, rivela che potrebbe accadere presto qualcosa di inaspettato. “Un uomo lo rimpiazzerà, uno che mai si sarebbe aspettato di divenire re”, questo quanto emerge da alcune terzine del famoso astrologo francese. Lo scrittore inglese, in merito a cosa ciò potrebbe significare, aveva le idee chiare.

“Significa che il Principe William, che si aspetta di succedere al padre, è uscito di scena? Che il Principe Harry diventerà re al suo posto? Potrebbe diventare re Enrico IX, prima dei 40 anni”. Già nel 2006, dopo avere interpretato la profezia, si era posto questi interrogativi. In questi anni Harry ha comunque rinunciato ai titoli nobiliari e in ogni caso la linea di successione è cambiata, data la nascita dei tre figli di William e Kate. Essendo ancora bambini, tuttavia, non è da escludere che la previsione possa in qualche modo avverarsi. Per il momento, ciò che è certo è che il re è Carlo III.

