Profezia Nostradamus su morte Regina Elisabetta/ “Tre bambini cambieranno il regno…”

Dopo la morte della Regina Elisabetta II all’età di 96 anni presso la residenza di Balmoral, in Scozia, è spuntata sul web la presunta profezia di Nostradamus circa il futuro dello United Kingdom dopo la dipartita della sovrana che per 70 anni ne ha saldamente tenuto le redini. Il suo erede designato è Carlo, principe del Galles, che a 73 anni diverrà re con il nome di Carlo III e con al suo fianco la consorte Camilla Parker Bowles. Tuttavia, secondo Nostradamus, in questo quadro di successione al trono qualcosa potrebbe andare storto o, comunque, per il Regno Unito all’orizzonte si preparerebbero dei cambiamenti epocali.

Festa in tv per morte Regina Elisabetta/ Argentina, brindisi e risate: "Finalmente!"

In particolare, la profezia di Nostradamus collegata alla morte della Regina Elisabetta II sarebbe imperniata sulla possibile fine della monarchia nella terra della Perfida Albione, ponendo così fine alla Corona britannica dopo lungo tempo. Nella Centuria 8, Quartina 97, Nostradamus infatti scrisse: “Alla fine della guerra, i poteri forti cambiano. Vicino alla costa sono nati tre bellissimi bambini. Da grandi rovineranno il popolo. Cambieranno il regno e non lo vedranno più crescere“. Il conflitto concluso, dicono gli esperti, sarebbe quello delle Malvinas-Falkland del 1982, poiché una settimana dopo nacque il principe William, figlio di Carlo e Diana. Proprio William, insieme a suo fratello Harry e a Beatrice di York, sarebbero coloro che determineranno la fine del Regno Unito, “rovinando il popolo”.

Drusilla Foer gaffe su Regina Elisabetta/ "Ha fatto lavoro da uomo meglio di un uomo"

PROFEZIA DI NOSTRADAMUS SULLA MORTE DELLA REGINA ELISABETTA: “NE METTERANNO UN ALTRO NEL SUO REGNO”

Al momento è ancora troppo presto per comprendere se la profezia di Nostradamus sulla morte della Regina Elisabetta II e sulle sorti del Regno Unito si avvererà, ma intanto qualcosa si è già mosso, con le chiacchierate “dimissioni” dalla famiglia reale da parte di Harry a seguito del matrimonio con Meghan Markle. Peraltro, vi è un secondo passo della quartina “profetica” che recita: “La morte improvvisa del personaggio e ne metteranno un altro nel suo regno”.

Elton John commuove al ricordo di Elisabetta II/ "Ci ha guidato nei tempi più bui..."

Semplice comprendere a quale morte improvvisa possa essersi riferito Nostradamus (a quella della Regina Elisabetta II, che, seppur acciaccata, soltanto 48 ore prima di spirare aveva accolto a Balmoral la nuova premier, Liz Truss). Quanto all’“altro nel suo regno”, non vi sono grossi indizi o sospetti, ma non si può non sottolineare come il nuovo primo ministro, Truss appunto, nel 1994, quando era una studentessa, in un’intervista abbia confidato di non amare la monarchia, definendola “vergognosa” ai microfoni dell’emittente “ITV”. L’avvenire della Corona è in serio pericolo?











© RIPRODUZIONE RISERVATA