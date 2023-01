Profezie dei giornali nel 1923/ “Tra cent’anni radiotelefoni e guerre wireless”

Dunque, arrivati al 2023 , che cosa si è realizzato e cosa invece no delle previsioni di cent’anni fa? In parte, la stampa ci aveva preso. “Le persone comunicheranno utilizzando radiotelefoni delle dimensioni di un orologio”, scrivevano. Si tratta certamente di una delle profezie azzeccate: gli smartphone , infatti, ci permettono di comunicare senza limiti spazio-temporali, di essere costantemente collegati e in contatto con tutti. Per quanto riguarda le case, i giornali di cent’anni fa pensavano che oggi non avremmo avuto le cucine.

Che cosa pensavano nel 1923 che sarebbe avvenuto cent’anni dopo ? Dagli smartphone , chiamati radiotelefoni, fino alla guerra wireless, passando per la bellezza per tutti alla giornata lavorativa di 4 ore. Riguardo la durata media della vita, le previsioni erano piuttosto ottimistiche: secondo i giornali, sarebbe stata lunga 100 anni . Le previsioni arrivano dalla stampa angloamericana del 1923 e sono state raccolte via Twitter da Paul Fairie , ricercatore all’Università di Calgary, in Canada.

Quella gli smartphone non è la sola. Le profezie parlavano anche di una “guerra wireless”. Oggi infatti ogni conflitto è “intelligente” e quasi “senza fili”. Si parlava poi di una popolazione Usa che avrebbe superato i 300 milioni di persone, cosa che è avvenuta. Non è stato invece lo stesso per il, che non ha raggiunto, cosa che si pensava sarebbe successa. La telepatia, che veniva vista come una cosa che sarebbe diventata realtà, è ancora utopia e forse lo resterà ancora per molto.parlava anche di grandi progressi in ambito scientifico. Si diceva che in futuro il cancro (con la tubercolosi e altre malattie) sarebbe stato estirpato: le cure sono certamente andate avanti di molto, ma alcune patologie continuano ad essere mortali, come appunto i tumori.erano pessimisti sul proprio futuro: dicevano che nel 2023 sarebbero stati fuori mercato da 50 anni, ma non è ancora così. Inoltre, i giornali del secolo scorso pensavano che nel 2023 saremmo stati tutti belli e con, mentre qualcuno parlava addirittura di 300 anni. L’aspettativa si è sicuramente allungata, ma non è arrivata a così tanto.

