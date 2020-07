“Profumo di vagina sul collo”/ Consiglio choc della sessuologa per fare conquiste

E’ un consiglio decisamente particolare quello fornito da una nota sessuologa di Youtube: due gocce… di vagina sul collo. Come riferisce l’edizione online de Il Fatto Quotidiano, Shannon, detta Shan, Boodram, star del tubo con più di 600mila iscritti, ha consigliato al gentil sesso di utilizzare l“eau de vagina”, per conquistare gli uomini al primo appuntamento. Ospite presso gli studi del programma di MTV “Guide of Sex”, e sessuologa di “Quibi in Sexology”, ha appunto consigliato di spruzzarsi addosso due o tre gocce di “copulines”, che altro non sono se non dei feromoni presenti nelle secrezioni vaginali. Così facendo tutti gli uomini le cadrebbero ai suoi piedi. A spiegare la tecnica è stata la stessa dottoressa Boodram attraverso il sito Refinery29, citando il suo libro “The game of desire”, “Il gioco del desiderio”. Peccato però che l’esperimento sia mezzo fallito, come appunto viene dimostrato dalla stessa.

“PROFUMO DI VAGINA SUL COLLO”, MA L’ESPERIMENTO FUNZIONA SOLO IN PARTE…

Come riferisce Il Fatto, la Boodram ha provato la tecnica durante una serata con amiche in un bar: entrata nel bagno, si è messa un dito in mezzo alle gambe, e se l’è passato poi sul collo, con l’obiettivo di conquistare i clienti. L’operazione è sembrata funzionare in quanto due tizi le hanno appiccicato gli occhi addosso, senza staccarsi. A quel punto ci hanno tentato anche le amiche della dottoressa, con lo stesso modus operandi: via in bagno, dito nelle mutandine, e poi una bella passata sul collo, e la Boodram ha suggerito loro di passarlo anche sui polsi, proprio come si è soliti fare con il profumo. Peccato però che uscite dal bagno il gruppetto non abbia avuto lo stesso successo di Shan, visto che nessun aiutante si è fiondato loro addosso. Ma la Boodram non è delusa e non parla di esperimento fallito, sostenendo che il dato più importante è che le amiche non abbiano voluto levarsi di dosso il profumo, che la stessa definisce “delizioso”, del proprio corpo: “Se le donne – sostiene la dottoressa – che si mettono il liquido vaginale si sentono più sicure e audaci meglio, si sentiranno più attraenti e questo l’uomo lo capirà”.



