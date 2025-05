Sono accusati di terrorismo i 12 presunti membri della cosiddetta ‘Werwolf Division‘ arrestati alcuni mesi fa in tutta Italia al termine di una lunghissima operazione dell’antiterrorismo nel corso della quale gli inquirenti hanno scoperto che il gruppo neonazista era pronto ad organizzare una serie di attentati eclatanti per colpire – tra gli altri – la premier Giorgia Meloni e l’ex presidente e fondatore del World Economic Forum Klaus Schwab: un’operazione – quella contro la Werwolf Division – che era nata in sede della più ampia indagine mossa contro il gruppo rinominato ‘Ordine di Hagal‘ che condivideva grosso modo gli stessi ideali e che è stato smantellato dalla Digos nel 2022.

Partendo dal principio, l’attenzione degli inquirenti sulla Werwolf Division era scattata già nel 2022 quando a Bologna iniziò a circolare un volantino che riportava la foto di un uomo armato che indossava una maschera da teschio e il simbolo del sole nero nazista, corredato dall’invito ad unirsi alla battaglia – tramite un link ad un canale Telegram – contro i “germi del regime liberale” per abbattere “i suoi idoli e i suoi dogmi, eliminare i suoi padroni [e] mostrare al popolo come è stato tradito, sfruttato e insozzato”.

Di cosa sono accusati i membri della Werwolf Division: erano pronti a colpire la premier Meloni e a sovvertire lo Stato

Il gruppo Telegram – rinominato ‘Werwolf Division Discussioni‘ ed eliminato nel frattempo – serviva come punto di arrivo per i probabili nuovi proseliti ed era corredato da un secondo gruppo – questo chiamato ‘Movimento Nuova Alba‘ – segretissimo nel quale i pochi ristretti dei fidati organizzavano le loro attività sovversive: complessivamente sotto la lente degli inquirenti sono finite 25 persone soggette a perquisizioni nel corso delle quali sono stati rinvenuti materiali che inneggiavano a nazismo e diverse armi illegalmente detenute; mentre le manette sono scattate solamente per 12 di loro (cinque bolognesi, gli altri distribuiti tra Milano, Vicenza, Pesaro, Palermo, Pescara e Bari).

Tra le varie discussioni ed organizzazioni messe in campo dalla Werwolf Division, la più eclatante (e preoccupante) sarebbe stata l’organizzazione di un attentato contro la premier Giorgia Meloni per il quale sono stati svolti alcuni sopralluoghi a Roma e – pare – sono state anche reclutate cinque persone pronte a colpire: il gruppo neonazista secondo gli inquirenti era “già in fase operativa e in grado di realizzare attentati” sfruttando le note tecniche “dei suprematisti e dei jihadisti“, con il fine ultimo di sovvertire l’ordine repubblicano, epurare i traditori e instaurare quello che definivano uno “stato etico ed autoritario”.