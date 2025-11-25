Inaugurata a Milano la mostra "Luci nel Buio" di Marco Garofalo e Progetto Arca: uno sguardo diverso sulla povertà

È stata inaugurata in queste ore la mostra “Luci nel Buio“ organizzata dal fotografo documentarista Marco Garofalo con l’aiuto di Fondazione Progetto Arca per raccontare la vita di chi è costretto – per una ragione o un’altra – a vivere per strada con un occhio attendo che si sofferma su quei dettagli spesso ignorati o trascurati: la mostra è stata allestita presso la sede milanese di Citi – al numero 3 della piazzetta Bossi – e sarà possibile visitarla in modo completamente gratuito fino al prossimo 25 febbraio 2026.

Nella mostra di Progetto Arca e del fotografo Marco Garofalo si potranno visionare 24 differenti fotografie scattate tra Roma e Milano che ritraggono quei cittadini in difficoltà che quotidianamente Progetto Arca assiste: le immagini diventano un oggetto di riflessione su quella vita quotidiana che non smette di scorrere neppure nei momenti di grande difficoltà e che è in grado di regalare anche piccoli momenti di gioia; mentre in mostra a Milano ci saranno anche gli scatti di Sofia Loffredo che ha creato appositamente il progetto “filoSofia”: qui l’ambiente della mostra si fa più intimo per richiamare un’abitazione ed evocare sensazioni uniche negli spettatori.

Garofalo: “La mostra con Progetto Arca per raccontare i dettagli che sfuggono al nostro sguardo”

Parlando del suo lavoro, Marco Garofalo ha spiegato che il suo obbiettivo era quello di “gettare una luce [sul] buio” della scarsa conoscenza che tutti abbiamo sul “disagio abitativo” andando a indagare a fondo e scoprire una “profondità” delle nostre città che spesso ignoriamo; mentre l’occhio della collega Loffredo indaga i “dettagli che sfuggono a chi ha fretta” con un punto di vista eccezionalmente orientato verso “il basso” per ritrovare quella “grazia e umanità” che traspaiono anche nelle difficoltà.

Il presidente di Fondazione Progetto Arca Alberto Sinigallia ha descritto il viaggio fotografico come un “percorso di emozioni intense” che arrivano a un inaspettato “messaggio finale” – che, peraltro, è anche la “mission (..) che ci guida” – sul reale significato della parola “casa“; mentre l’assessore milanese Lamberto Bertolé – anche lui presente all’inaugurazione della mostra di Progetto Arca – ha ricordato che scoprire le storie delle persone che “vivono in strada” è il modo migliore per accendere “un faro sulle situazioni di vulnerabilità” che si nascondono negli angoli delle nostre città.

Infine – e, come sempre, non per importanza -, il Country Officer di Citi (che, appunto, ospita la mostra di Progetto Arca) Matteo Perfetti ha parlato del “grande valore umano” che si cela dietro al lavoro di Garofalo, ricordando l’impegno della fondazione a supporto delle organizzazioni che combattono contro le “sfide sociali ed economiche” del nostro tempo: un impegno al quale ora si unisce anche un tema di “sensibilizzazione” grazie alla mostra.