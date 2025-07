Fondazione Progetto Arca sarà presente al Meeting di Rimini 2025: tutto il programma tra il padiglione e i due incontri all'arena CDO

Anche quest’anno Fondazione Progetto Arca ha deciso di rinnovare la sua presenza al Meeting di Rimini che si terrà tra venerdì 22 e mercoledì 27 agosto 2025 nella ormai nota cornice della Fiera riminese, con una partecipazione che prevederà uno stand fisso visitabile durante tutto l’arco dell’evento e due differenti panel che serviranno – in tutti e tre i casi – a spiegare la mission e le azioni caritatevoli messe in campo da Progetto Arca nel corso dei suoi oltre 30 anni di attività.

Partendo proprio dallo stand, Progetto Arca – che si è avvalsa dell’aiuto di Osama – ha deciso di ricreare un piccolo spazio abitativo del tutto identico a quelli quotidianamente messi a disposizione per i bisognosi che si trovano nelle città in cui la Fondazione è operativa: complessivamente, solo negli ultimi 10 anni sono state offerte un totale di 167 case a centinaia e centinaia di cittadini senza fissa dimora, del quali il 90% sono riusciti a riacquisire un’autonomia abitativa.

Lo stand di Progetto Arca si troverà nel padiglione C1 del Meeting di Rimini, proprio davanti all’arena CDO che ospiterà alcuni dei panel in programma; mentre ai visitatori sarà permesso di percorrere quelle stanze tanto comuni, quanto necessarie per chi si trova in difficoltà, scoprendo piano piano tutti i servizi che la Fondazione offre, conoscendo i volontari e ascoltando – grazie a una serie di schermi istallati nelle varie stanze – le storie di chi è stato accolto, ascoltato e aiutato a rimettersi in piedi.

Il programma degli incontri con la Fondazione Progetto Arca al Meeting di Rimini 2025

Oltre allo stand – come anticipavamo già prima – Fondazione Progetto Arca sarà presente al Meeting anche con due differenti panel che si terranno presso la già citata arena CDO: il primo – previsto per sabato 23 agosto, alle ore 19:00 – è intitolato “La bellezza bene comune – L’arte, esperienza di riscatto delle persone” e vedrà salire sul palco Alice Stefani, Costantina Regazzo e Franco Mussida che parleranno dell’importanza dell’arte (in ogni sua forma) per ridare linfa vitale a chi si trova in momenti particolarmente complessi della sua vita.

Il secondo, invece, si terrà lunedì 25 agosto alle ore 13:00 è sarà guidato dal presidente della Fondazione Progetto Arca, Alberto Sinigallia: intitolato “Partenariato profit-non profit: nuove frontiere di uno sviluppo sostenibile“, ci parlerà dei modi in cui il settore profit può collaborare con successo alle missioni caritatevoli del settore non profit, disegnando una sorta di strada da percorrere assieme per costruire un futuro che non lasci indietro nessuno.

“La casa è un diritto umano fondamentale – ha spiegato proprio il presidente di Progetto Arca, Alberto Sinigallia –, il pilastro della vita di ognuno di noi” e vero e proprio punto di partenza per l’integrazione e il reinserimento sociale: obbiettivi che passano, sicuramente, dall’offerta di un alloggio, ma anche dall’accoglienza “in luoghi ospitali e funzionali“, resi tali dalle “nostre equipe socio-educative” e dai volontari che aiutano i bisognosi a intraprendere un “percorso di reale ricostruzione della vita“.