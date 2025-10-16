Fondazione Progetto Arca ha aperto a Bari il suo primo guardaroba solidale: offrirà a 3mila bisognosi capi d'abbigliamento nuovi

È stato inaugurato ufficialmente in queste ore il quarto guardaroba solidale di Fondazione Progetto Arca che – assieme all’aiuto dei colleghi di InConTra – ha portato a Bari le già consolidate esperienze sperimentate negli ultimi mesi in alcune delle città in cui la Fondazione è attiva con i suoi volontari: all’inaugurazione erano presenti – oltre ovviamente al presidente di Progetto Arca, Alberto Sinigallia – il sindaco di Bari Vito Leccese, l’assessora Elisabetta Vaccarella, la presidente del terzo municipio Luisa Verdoscia e la Sustainability Manager del marchio H&M Francesca L’Abbate.

Come accennavamo prima, il guardaroba sostenibile di Progetto Arca a Bari è il quarto nel suo genere che permette – dopo la precedente esperienza basata esclusivamente sugli abiti donati – di distribuire in modo del tutto gratuito indumenti nuovi offerti dal marchio H&M che collabora con la Fondazione anche a Milano, Roma e Napoli; mentre dietro al progetto barese ci sono anche i volontari dell’associazione InConTra da sempre operativi sul territorio pugliese.

Complessivamente, il guardaroba sostenibile di Progetto Arca servirà più di mille famiglie (esattamente 1.018) per un totale di oltre 3mila persone in difficoltà: accompagnati dai volontari, su appuntamento, i bisognosi potranno scegliere gli abiti che più preferiscono – in base sia ai loro gusti personali, che alle esigenze – di quelli a disposizione nel corner, aperto in via Barisano da Trani 15 all’interno della sede dell’associazione barese.

Sinigallia (Progetto Arca): “Al guardaroba sostenibile un aiuto materiale, ma anche un sorriso per i bisognosi”

Dal conto suo, all’evento di inaugurazione a Bari, il presidente di Progetto Arca Alberto Sinigallia ha ricordato che il guardaroba solidale vuole essere innanzitutto un luogo di “inclusione” in cui i bisognosi possono soddisfare rapidamente “un bisogno materiale” e trovare conforto nel sorriso dei volontari e nel loro ascolto; mentre continueranno i progetti di “distribuzione quotidiana” dei pasti direttamente in strada grazie ai “foodtruck” della Fondazione.

Il presidente di InConTra Michele Tataranni, invece, ha voluto ricordare che dietro al guardaroba solidale di Progetto Arca c’è anche la volontà di “incontrare le persone” bisognose per inserirle nei vari percorsi di aiuto materiale e ascolto “gentile e competente” offerti dall’associazione, restituendo loro quella “dignità” e quella “fiducia negli altri” che la vita in strada – purtroppo – gli ha tolto.

Si dice, poi, onorata dell’opportunità di collaborare nuovamente con Progetto Arca Francesca L’Abbate – in voce del marchio H&M -, grata di poter aumentare ulteriormente “il nostro impegno per l’inclusione” dei bisognosi all’interno della società, semplicemente “dando nuova vita a capi e arredi” che possono diventare “strumenti di supporto e dignità” per i bisognosi; tutto – ovviamente – rafforzando anche “il legame con la comunità locale“.

Vito Leccese: “Il guardaroba sostenibile di Progetto Arca è un esempio di sostenibilità”

Proseguendo nell’evento di inaugurazione del guardaroba sostenibile di Progetto Arca è, poi, intervenuto anche il sindaco di Bari Vito Leccese che ricorda la “grande attenzione” profusa dalla sua amministrazione riguardo alla “sostenibilità“, fornendo ora aiuto anche per il guardaroba che permetterà – oltre ad aiutare i bisognosi – di ridurre il problema crescente dello “smaltimento dei capi (..) invenduti“.

Tesi ribattuta poco dopo anche dall’assessora Elisabetta Vaccarella – che a Bari gestisce il Welfare e i Diritti civili – che ha ricordato l’importanza della “rete” che da sempre Progetto Arca promuove quando si tratta di aiutare i bisognosi; mentre la presidente del terzo municipio Luisa Verdoscia ha definito il guardaroba solidale un “esempio virtuoso” di quella rete richiamata dall’assessora, in grado di offrire il necessario “sostegno materiale” e le ancor più importanti “relazioni” per i meno fortunati.