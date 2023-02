Progetto Arca, Cucina Mobile attiva giorno e notte/ Pasti caldi a senzatetto a Milano

Cucina Mobile giorno e notte a Milano

A Milano, la Cucina mobile di Progetto Arca diventa attiva di giorno e di notte. I volontari sono infatti presenti in strada sia nelle ore diurne sia in quelle notturne per distribuire pasti caldi ai senza tetto. Sono 720 le cene calde e le colazioni distribuite ogni settimana in città dalla Cucina Mobile alla quale ora si aggiungono anche più di 100 zuppe e bevande calde, come tè e cioccolata. E ancora snack, cioccolatini, panini e bottigliette d’acqua.

Il servizio della Cucina mobile prevede la consegna in strada di pasti cucinati e caldi grazie ad un furgoncino dotato di uno speciale foodtruck, con forni e bollitori a bordo. Grazie a questi, i volontari possono raggiungere molte persone in difficoltà in diverse zone della città. La Cucina mobile lavora a stretto contatto con le Unità di strada, i gruppi di operatori e volontari che ogni sera, insieme al Comune e le altre associazioni di volontariato, portano anche beni di prima necessità come sacchi a pelo, indumenti caldi, kit igienico sanitari, ai senzatetto. Il progetto è attivo non solo a Milano ma anche a Varese, Torino, Padova, Roma, Napoli, Bari.

Progetto Arca al fianco dei senzatetto

La Cucina mobile del Progetto Arca è attiva a Milano da novembre 2020. L’iniziativa, ideata durante la pandemia in risposta alla chiusura obbligata delle mense per i poveri, garantisce cibo sano e adeguato a chi non può permetterselo. La Cucina mobile ha distribuito a Milano ogni settimana – ogni sera dal lunedì al venerdì – 720 cene calde e altrettante colazioni. Ora il servizio viene esteso anche alle ore diurne e notturne per offrire la propria presenza e il proprio aiuto in questo freddo inverno. Il lunedì il foodtruck è posizionato via Cagni, per offrire un sostegno alimentare ai richiedenti asilo che attendono l’appuntamento presso la sede della questura. Dal martedì alla domenica, la Cucina mobile è attiva in varie zone della città in maniera itinerante.

Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca, ha spiegato: “Grazie alla Cucina mobile, abbiamo la grande opportunità di raggiungere le persone più fragili che hanno bisogno di cibo e cure, senza attendere che siano loro a cercarci e a venire da noi. Il servizio è aumentato nel tempo in qualità e quantità, e sono grato a tutti i volontari e sostenitori che permettono oggi di realizzare un altro grande sogno: mettere le ruote ai servizi lungo tutto il giorno e la notte, per esserci sempre per chi ha meno”. Nel 2022 la Cucina mobile ha distribuito 235.686 pasti, di cui 100.459 nella sola città di Milano, grazie anche al sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa San Paolo. Una novità di Progetto Arca è anche l’offerta in gratuità, nell’ambito del Piano Freddo, di 25 nuovi posti per l’accoglienza di persone fragili e senza fissa dimora all’interno del Centro socioricreativo culturale di via Santa Monica. Si tratta dell’undicesima struttura di accoglienza messa a disposizione nell’ambito del Piano freddo del Comune, come spiegato dall’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé.











