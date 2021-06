PROGETTO ARCA E NATURASÌ/ Insieme per raccogliere e donare le “spese sospese”

Parte il 18 giugno l’iniziativa di Progetto Arca in collaborazione con NaturaSì per la raccolta di “spese sospese” per le famiglie in difficoltà della città di Milano e hinterland.

Tutti i venerdì e i sabati i clienti dei tre punti vendita NaturaSì di via Washington, via Millelire, Porta Lodovica avranno la possibilità di donare una spesa sospesa di generi alimentari biologici per le famiglie fragili sostenute da Progetto Arca.

I prodotti che potranno entrare nelle ceste saranno pasta, crackers, olio, biscotti, latte. Le spese sospese verranno inoltre arricchite a fine giornata dai cibi, confezionati e freschi, in eccedenza o prossimi alla scadenza, donati direttamente dai punti vendita NaturaSì.

I volontari di Progetto Arca raccoglieranno tutti i prodotti per organizzarli nel magazzino e distribuirli nei giorni successivi, insieme alla spesa alimentare che settimanalmente viene consegnata alle famiglie in difficoltà.

Gli operatori di Progetto Arca saranno presenti all’ingresso di ogni punto vendita per raccontare, a chi volesse maggiori informazioni, quali sono le attività specifiche di aiuto alimentare dedicato alle famiglie in difficoltà, come vengono impiegate le donazioni e in che modo è possibile offrire il proprio sostegno.

